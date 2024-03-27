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İzmir Belediye başkan adayları kimlerdir? İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İzmir Büyükşehir Belediye başkanı kimdir?

İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İzmir Belediye Başkanı kimdir? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı adayları kimlerdir? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Büyükşehir Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir yerel seçim sonuçları..

İzmir Belediye başkan adayları kimlerdir? İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İzmir Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 1

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Büyükşehir Belediyesini 1.549.693 alınan oy ve %58.10 oy oranı ile CHP adayı MUSTAFA TUNÇ SOYER kazanmıştır.

İzmir Geneli
Kazanılan Belediye Sayısı (İLÇE)

  • CHP 24
  • AK Parti 4
  • MHP 1
  • İyi Parti 1

TÜRKİYE HABERLERİ

İzmir Belediye başkan adayları kimlerdir? İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İzmir Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 2

İZMİR BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı MUSTAFA TUNÇ SOYER Kimdir?

Doğum Yeri : Ankara Doğum Tarihi : 1959 Medeni Durum : Evli EĞİTİM : Yüksek Lisans 1959 yılında

Ankara'da doğdu. Çocukluğundan itibaren İzmir’de yaşadı. Bornova Anadolu Lisesi'ni ardından Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni iyi dereceyle bitirdi. Biri İsviçre Webster Kolej'de "Uluslararası İlişkiler" diğeri Dokuz Eylül Üniversitesi'nde “Avrupa Birliği” alanlarında olmak iki yüksek lisans yaptı. Üniversite yıllarında Ankara Sanat Tiyatrosu'nda oyuncu ve yönetmen asistanı, Türk Haberler Ajansı'nda da muhabir olarak çalıştı. Aynı yıllarda İngela Bendt ve James Downing’in mülteci kamplarında Filistin’li kadınların dramını anlatan “Geri Döneceğiz” isimli kitabını Türkçe ‘ye çevirdi. Eğitimini tamamladıktan sonra turizm sektöründe çalışmaya başladı.

Beş yıl boyunca turizm sektöründe görev aldı ve sektörün önde gelen tesislerinde genel müdürlük yaptı. 1991 yılında ile şirketiyle Seferihisar'da bir tatil köyü kurarak dokuz yıl boyunca yönetti. Bornova Anadolu Lisesi Eğitim Vakfı’nda yedi yıl boyunca yönetim kurulu üyeliği, ardından üç yıl boyunca Başkanlık görevi yürüttü. 2003 yılında Avrupa Birliği'nden İzmir'e temin edilebilecek mali kaynaklar konusunda hazırladığı raporunu dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Piriştina'ya sundu ve teklifini kabul ederek Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı olarak çalışmaya başladı.

2004-2006 yılları arasında İzmir Ticaret Odası'nda Dış İlişkiler Müdürlüğü ve Genel Sekreter Yardımcılığı yaptı. 2006 yılında Dışişleri Bakanlığı tarafından EXPO 2015 İzmir Yönlendirme Kurulu ve Yürütme Komitesi Genel Sekreterliği görevi verildi. 2009 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nden Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. Belediye başkanlığının ilk yılında uluslararası yerel kalkınma modeli Cittaslow (Sakin Şehir) hareketini Türkiye’ye taşıdı ve ülkeye yayılmasını sağladı.

2013 yılında merkezi İtalya’da bulunan Cittaslow Birliğinin Genel Başkan Yardımcılığı’na getirildi. 30 Mart 2014 yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden ikinci kez Seferihisar Belediye Başkanı seçildi. Mayıs 2014’te Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği (SODEM) Yönetim Kurulu Başkanlığı’na getirildi. Evli ve iki kız çocuk babası olan Tunç Soyer çok iyi derecede İngilizce ve Fransızca biliyor.

İzmir Belediye başkan adayları kimlerdir? İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İzmir Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 3

İZMİR BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

İzmir Belediye başkan adayları kimlerdir? İzmir Büyükşehir Belediyesi hangi partide? İzmir Büyükşehir Belediye başkanı kimdir? - 4

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