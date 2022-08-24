İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu

METEOROLOJİ'DEN İKİNCİ UYARI

Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı hem Bursa Valiliği hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesaplarından vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yapılan turuncu kodlu uyarının geçerlilik tarihi bu gece yarısına kadardı, ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ikinci bir uyarı daha geldi. Bursa için yarın saat 23.00’a kadar kuvvetli yağış uyarısı verildi.