İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu

Haberler - DHA 24.08.2022 - 17:17
AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), 11 il için kuvvetli yağış uyarısının ardından İzmir'de saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi.
Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı.
Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.
Bursa Kent merkezinde öğle saatlerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak etkili olurken, Keles ile Osmangazi ilçelerinin yüksek rakımdaki mahallelerine dolu yağdı.
Keles’te ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Bir vatandaşın aracını, branda örterek doludan korumaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Dolu, tarım arazilerine de zarar verdi.
Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan değerlendirmeye göre Bursa’da metrekareye saatte 75 kilo yağış düşmesi bekleniyor.
Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı hem Bursa Valiliği hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesaplarından vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Yapılan turuncu kodlu uyarının geçerlilik tarihi bu gece yarısına kadardı, ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ikinci bir uyarı daha geldi. Bursa için yarın saat 23.00’a kadar kuvvetli yağış uyarısı verildi.
Çanakkale'de beklenen yağış Ezine ilçesinde etkili oldu. İlçede saat 16.00 sıralarında fırtınayla birlikte yağmur başladı. Yağmurun ardından da dolu yağdı.
Camlara vuran dolu taneleri evlerinde oturan vatandaşları korkuttu. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Küçük Sanayi Sitesi'nde de sokaklar suyla doldu.
Fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı. Ezine Belediyesi ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesini sağladı.