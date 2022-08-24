İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu

İzmir, Bursa ve Çanakkale'de kuvvetli yağış uyarısının ardından sağanak etkili oldu. İzmir'de bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bursa ve Çanakkale'de etkili olan sağanağın ardından yağan dolu vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Haberler - DHA 24.08.2022 - 17:17

İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 1

AFET ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’nın (AFAD), 11 il için kuvvetli yağış uyarısının ardından 'de saat 16.00 sıralarında etkili olan sağanak, hayatını olumsuz etkiledi.

İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 2

Bayraklı ve Bornova ilçelerinde bazı cadde ve sokaklar yağmur sularıyla doldu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına çekip, bir süre sağanağın dinmesini bekledi. Bu nedenle trafikte aksamalar yaşandı.

İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 3

Belediye ekipleri yağışın ardından teyakkuza geçti.

İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 4

Bursa Kent merkezinde öğle saatlerinde öğle saatlerinden itibaren yer yer gök gürültülü sağanak etkili olurken, Keles ile Osmangazi ilçelerinin yüksek rakımdaki mahallelerine dolu yağdı.

Keles’te ceviz büyüklüğünde yağan dolu hayatı olumsuz etkiledi.

İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 5

METREKAREYE 75 KİLO YAĞIŞ

Bir vatandaşın aracını, branda örterek doludan korumaya çalıştığı anlar, kameraya yansıdı. Dolu, tarım arazilerine de zarar verdi.

Eskişehir Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi’nden yapılan değerlendirmeye göre Bursa’da metrekareye saatte 75 kilo yağış düşmesi bekleniyor.

İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 6

METEOROLOJİ'DEN İKİNCİ UYARI

Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı hem Bursa Valiliği hem de Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, sosyal medya hesaplarından vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Yapılan turuncu kodlu uyarının geçerlilik tarihi bu gece yarısına kadardı, ancak Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden ikinci bir uyarı daha geldi. Bursa için yarın saat 23.00’a kadar kuvvetli yağış uyarısı verildi.

İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 7

Çanakkale'de beklenen yağış Ezine ilçesinde etkili oldu. İlçede saat 16.00 sıralarında fırtınayla birlikte yağmur başladı. Yağmurun ardından da dolu yağdı.

İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 8

Camlara vuran dolu taneleri evlerinde oturan vatandaşları korkuttu. Sağanak nedeniyle bazı caddelerde su birikintileri oluştu. Küçük Sanayi Sitesi'nde de sokaklar suyla doldu.

İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 9

Fırtına nedeniyle bazı ağaçların dalları kırıldı. Ezine Belediyesi ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesini sağladı.

İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 10
İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 11
İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 12
İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 13
İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 14
İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 15
İzmir, Bursa ve Çanakkale'de sağanak etkili oldu - 16

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