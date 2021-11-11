İzmir'de denizin rengi marulların temizlenmesiyle maviye döndü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, denizin yüzeyini yeşil renge kaplayan deniz marulları tamamen temizlendi.

Haberler - DHA 11.11.2021 - 16:02

İzmir'de denizin rengi marulların temizlenmesiyle maviye döndü - 1

Geçen ekim ayında Bostanlı sahiline yürüyüş ve spor için gelenler, denizdeki yeşil renkli yosunları fark etti.

İzmir'de denizin rengi marulların temizlenmesiyle maviye döndü - 2

Bazı vatandaşlar yosunların müsilaj olduğunu düşünürken, maddenin 'deniz marulu' olarak da bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı.

İzmir'de denizin rengi marulların temizlenmesiyle maviye döndü - 3

Sudaki azot ve fosfat miktarına bağlı olarak marullar yayılırken, sahil tamamen yeşil renge büründü.

İzmir'de denizin rengi marulların temizlenmesiyle maviye döndü - 4

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler deniz marullarını temizlemek için denizden ve karadan çalışma yürüttü.

İzmir'de denizin rengi marulların temizlenmesiyle maviye döndü - 5

Yüzer ekskavatör ile denizden, iş makineleri ve çeşitli ekipmanlarla karadan yürütülen çalışmalar neticesinde deniz marulları sahilden tamamen temizlendi.

İzmir'de denizin rengi marulların temizlenmesiyle maviye döndü - 6

İzmir Körfezi'nin yeniden mavi renge bürünmesinin ardından temizlik çalışmaları son buldu.

İzmir'de denizin rengi marulların temizlenmesiyle maviye döndü - 7
İzmir'de denizin rengi marulların temizlenmesiyle maviye döndü - 8
İzmir'de denizin rengi marulların temizlenmesiyle maviye döndü - 9
İzmir'de denizin rengi marulların temizlenmesiyle maviye döndü - 10
İzmir'de denizin rengi marulların temizlenmesiyle maviye döndü - 11
İzmir'de denizin rengi marulların temizlenmesiyle maviye döndü - 12

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