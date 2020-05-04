İzmir'deki çekirgelerin Güneydoğu'dan geldiği tartışması: Bilimsel mantığa aykırı bir durum

"TİRE'DE GÖRÜLEN ÇEKİRGELER, O BÖLGEYE AİT"
Prof. Dr. Ali Satar, İbişoğlu'nun yaptığı açıklamanın, bilimsel mantığa aykırı bir açıklama olduğunu belirterek, çekirge yumurtalarının insanlarla başka bir bölgeye taşınıp bu büyük ölçüde bir istila meydana getirmesinin imkansız olduğunu söyledi. İzmir
'de istila eden çekirgelerin o bölgeye ait çekirgeler olduğunu ifade eden Satar, "Tire Ziraat Odası Başkanı İbişoğlu'nun yaptığı açıklama, bilimsel mantığa aykırı bir açıklamadır. Çekirge yumurtalarının insanlarla başka bir bölgeye taşınıp bu büyük ölçüde bir istila meydana getirmesi bilimsel mantığa aykırı bir durumdur. Zaten buradaki tür, İzmir bölgesine yayılış gösteren, o taraflarda Çanakkale'ye yakın illerde yayılış gösteren bir tür. Poecilimon dediğimiz cinse ait bir tür. Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan tür de Uvarovistia satunini dediğimiz bir türdür' dedi.