İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı: Martı salyaya saplandı

İzmit Körfezi'nde yaklaşık 2 aydır görülen ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarıyla arındırılan deniz yüzeyi, yeniden deniz salyası ile kaplandı.

Bazı deniz canlıları da bu tabakadan olumsuz etkilenirken, bir martının deniz salyasına saplandığı görüldü.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla yapılan çalışmaların ardından deniz yüzeyinden yaklaşık 400 ton deniz salyası toplanmış ve bu atıklar geri dönüşüm tesisinde bertaraf edilmişti.