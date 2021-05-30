İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı: Martı salyaya saplandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesi sahillerinde belediye ekiplerinin yaptığı temizlik çalışmalarının ardından bir süredir görülmeyen deniz salyası, yeniden etkili olmaya başladı.

30.05.2021 - 14:54

İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı: Martı salyaya saplandı - 1
İzmit Körfezi'nde yaklaşık 2 aydır görülen ve belediye ekiplerinin temizlik çalışmalarıyla arındırılan deniz yüzeyi, yeniden deniz salyası ile kaplandı.
İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı: Martı salyaya saplandı - 2
Körfez ilçesi Yarımca sahilinde deniz yüzeyinde bulunan tabaka, sahil boyunca etkili oldu.
İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı: Martı salyaya saplandı - 3
Bazı deniz canlıları da bu tabakadan olumsuz etkilenirken, bir martının deniz salyasına saplandığı görüldü.
İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı: Martı salyaya saplandı - 4
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla yapılan çalışmaların ardından deniz yüzeyinden yaklaşık 400 ton deniz salyası toplanmış ve bu atıklar geri dönüşüm tesisinde bertaraf edilmişti.
İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı: Martı salyaya saplandı - 5
Deniz salyasının kapladığı İzmit Körfezi'nden kareler...
İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı: Martı salyaya saplandı - 6
İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı: Martı salyaya saplandı - 7
İzmit Körfezi yeniden deniz salyası ile kaplandı: Martı salyaya saplandı - 8
  • Etiketler :

DİĞER GALERİLER

DAHA FAZLA GÖSTER