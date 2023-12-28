İzmit’te köfteciye akraba kurşunu
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Burak Emre Alp isimli kişi, işlettiği köfteci dükkanında akrabasının silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Alp, hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren S.A. polis tarafından gözaltına alındı.
İzmit’te Burak Amre Alp isimli kişi, akrabasının silahlı saldırısına uğradı.Olay, öğle saatlerinde Erenler Mahallesi’ndeki Turan Güneş Caddesi üzerinde yer alan bir köftecide meydana geldi. İş yeri sahibi Burak Emre Alp ile yanına gelen akrabası S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.