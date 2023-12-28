İzmit’te köfteciye akraba kurşunu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde Burak Emre Alp isimli kişi, işlettiği köfteci dükkanında akrabasının silahlı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Alp, hastanede tedavi altına alınırken, saldırıyı gerçekleştiren S.A. polis tarafından gözaltına alındı.

İzmit’te köfteciye akraba kurşunu - 1

İzmit’te Burak Amre Alp isimli kişi, akrabasının silahlı saldırısına uğradı.

Olay, öğle saatlerinde Erenler Mahallesi’ndeki Turan Güneş Caddesi üzerinde yer alan bir köftecide meydana geldi. İş yeri sahibi Burak Emre Alp ile yanına gelen akrabası S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

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İzmit’te köfteciye akraba kurşunu - 2

Tartışmanın büyümesi üzerine S.A., Burak Emre Alp’e tabancayla ateş açıp, geldiği otomobille kaçtı. Mermilerin göğsüne ve kasığına isabet ettiği Burak Emre Alp, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

İzmit’te köfteciye akraba kurşunu - 3

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, dükkanda ve caddede inceleme yaptı. Polis ekipleri, şüpheli S.A.’yı kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı.

İzmit’te köfteciye akraba kurşunu - 4

Dükkanın girişinde tabancaya ait şarjör ve caddede boş kovan bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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