İzmit’te köfteciye akraba kurşunu

İzmit’te Burak Amre Alp isimli kişi, akrabasının silahlı saldırısına uğradı.

Olay, öğle saatlerinde Erenler Mahallesi’ndeki Turan Güneş Caddesi üzerinde yer alan bir köftecide meydana geldi. İş yeri sahibi Burak Emre Alp ile yanına gelen akrabası S.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.