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Jandarmanın "Cimri"si emekli oldu

Anadolu Ajansı

Jandarma ekipleriyle 10 yıldır uyuşturucu operasyonlarına katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekliye ayrıldı

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    Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 10 yıldır narkotik dedektör köpeği olarak kullanılan "Cimri"nin, Jandarma Teşkilatından emekli olduğu belirtildi.
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    Kullanıldığı dönemde 453 operasyona katılan "Cimri"nin, 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladığı bildirildi.

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    Paylaşımda "Cimri"ye mutlu bir emeklilik hayatı geçirmesi dileğinde bulunuldu.

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    "Cimri", emekliliğini kendisi için hazırlanan mangalda sosis ziyafetiyle kutladı.

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