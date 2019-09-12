Jandarmanın "Cimri"si emekli oldu
Anadolu Ajansı
Jandarma ekipleriyle 10 yıldır uyuşturucu operasyonlarına katılan narkotik dedektör köpeği "Cimri" emekliye ayrıldı
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1Jandarma Genel Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 10 yıldır narkotik dedektör köpeği olarak kullanılan "Cimri"nin, Jandarma Teşkilatından emekli olduğu belirtildi.
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Kullanıldığı dönemde 453 operasyona katılan "Cimri"nin, 150 kilogramdan fazla uyuşturucu maddenin yakalanmasına katkı sağladığı bildirildi.
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Paylaşımda "Cimri"ye mutlu bir emeklilik hayatı geçirmesi dileğinde bulunuldu.
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"Cimri", emekliliğini kendisi için hazırlanan mangalda sosis ziyafetiyle kutladı.
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