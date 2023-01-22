Kadıköy'de Salvador Dali'nin ölüm yıl dönümünde lokma dağıtıldı

Ressam Salvador Dali, ölümünün 34. yılında, Kadıköy ilçesi Bağdat Caddesi'nde lokma dağıtılarak anıldı. Katalan ressamın ölümünün 34. yılı dolayısıyla Kadıköy'de düzenlenen etkinliğe katılanlar, tatlılarını yedikten sonra Dali'nin portresiyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kadıköy'de Salvador Dali'nin ölüm yıl dönümünde lokma dağıtıldı - 1

Bir dijital ajans ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, cadde kenarındaki araçta pişirilen lokma tatlıları yoldan geçen İstanbullulara ikram edildi.

Kadıköy'de Salvador Dali'nin ölüm yıl dönümünde lokma dağıtıldı - 2

Gerçeküstü eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle ünlenen Katalan ressamın isminin ve fotoğrafının lokma aracında yer aldığı etkinliği gören bazı vatandaşlar şaşırdı.

Kadıköy'de Salvador Dali'nin ölüm yıl dönümünde lokma dağıtıldı - 3

Katılımcılardan bazıları tatlılarını yedikten sonra şövale üzerine konulan Dali'nin portresiyle fotoğraf çektirirken, lokmalardan alan kimileri Dali'nin kim olduğunu hatırlayamadı.

Kadıköy'de Salvador Dali'nin ölüm yıl dönümünde lokma dağıtıldı - 4

İspanyol sanatçı Salvador Dali 23 Ocak 1989 tarihinde ölmüştü.

Kadıköy'de Salvador Dali'nin ölüm yıl dönümünde lokma dağıtıldı - 5
Kadıköy'de Salvador Dali'nin ölüm yıl dönümünde lokma dağıtıldı - 6

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