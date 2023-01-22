Kadıköy'de Salvador Dali'nin ölüm yıl dönümünde lokma dağıtıldı

Bir dijital ajans ev sahipliğinde gerçekleştirilen etkinlikte, cadde kenarındaki araçta pişirilen lokma tatlıları yoldan geçen İstanbullulara ikram edildi.
Gerçeküstü eserlerindeki tuhaf ve çarpıcı imgelerle ünlenen Katalan ressamın isminin ve fotoğrafının lokma aracında yer aldığı etkinliği gören bazı vatandaşlar şaşırdı.
Katılımcılardan bazıları tatlılarını yedikten sonra şövale üzerine konulan Dali'nin portresiyle fotoğraf çektirirken, lokmalardan alan kimileri Dali'nin kim olduğunu hatırlayamadı.
İspanyol sanatçı Salvador Dali 23 Ocak 1989 tarihinde ölmüştü.