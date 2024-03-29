Kadınlar sosyal medyadan halı sahaya
Sosyal medyada takipçi sayısı 20 bine ulaşan "Arkadaşını Al Da Gel Platformu"nda biraraya gelen kadınlar halı sahada futbol maçı yapıyor. Birçok ilçede halı saha maçına çıkan kadınlar hem stres atıyor hem de yeni arkadaşlar ediniyor. Platformu oluşturan Derya Kaya, "Hedefimiz 81 ilde maç yapabilmek. Instagram'da 20 bin takipçimiz var, aktif olarak 2-3 bin kişiye ulaştık. Çalışan kadınlar da var çalışmayan kadınlar da var. Herkes gelebiliyor. " dedi.
Sosyal medyada takipçi sayısı 20 bine ulaşan "Arkadaşını Al Da Gel Platformu"na üye olan kadınlar periyodik aralıklarla biraraya gelerek halı sahada futbol maçı yapıyor.
Birçok ilçede halı saha maçı yapan ve platforma üye olan yaklaşık 3 bin kadın var. Avcılar'da platforma üye kadınlar futbol maçı yaparken bir yandan günün stresini atıyor bir yandan da sosyal çevresini genişletiyor.