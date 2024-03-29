Kadınlar sosyal medyadan halı sahaya

"HEDEFİMİZ 81 İLDE MAÇ YAPABİLMEK"

Geçen yıl Futbol Federasyonu'nda aday hakemlik yapıyordum. 'Kız kıza futbol neden olmasın?' 'Neden futbol maçı yapmayalım?' diye kendi arkadaş grubumla maç yapmıştm. Sosyal medyada viral olunca, birçok kişiye ulaşma fırsatı yakaladık. 2 senedir de bu işi yapıyoruz. 6'ya 6, 7'ye 7 sahanın büyüklüğüne göre takım oluşturuyoruz. Ankara'da İzmir'de Gaziantep'te İstanbul'un Anadolu ve Avrupa yakasında birçok ilde maç yapıyoruz.

Hedefimiz 81 ilde maç yapabilmek. Instagram'da 20 bin takipçimiz var, aktif olarak 2-3 bin kişiye ulaştık. Arkadaşını Al Gel platformu; slogan olarak herkesin sosyalleşebilmesi için arkadaşını, eşini, dostunu, yakınını alıp gelebileceği kendisini rahat hissedebileceği bir platform.Çalışan kadınlar da var çalışmayan kadınlar da var. Herkes gelebiliyor. Şöyle düşünün iş çıkışı bir aktivite yapmak istiyor ve maça geliyor ya da ev işlerinden sıkılıyor buraya geliyor diye düşünebilirsiniz." dedi.