Kadir Gecesi'nde neler yapılır? Kadir Gecesi ibadetleri
İslam'da, Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Kadir Gecesi'nde Müslümanların bolca tövbe ve istiğfar edilmesi tavsiye ediliyor. Peki, Kadir Gecesi'nde başka neler yapılır? Kadir Gecesi ibadetleri neler?
Kur'an-ı Kerim'de "Bin aydan daha hayırlı" olduğu bildirilen Kadir Gecesi yarın idrak edilecek. Bu anlamlı günde ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, "Kadir Gecesi neler yapılır? Kadir Gecesi'ne özel bir ibadet var mı?" gibi sorulara yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Kadir Gecesi'nde yapılacaklar hakkında vatandaşları bilgilendirdi. İşte Başkanlık tarafından yapılan açıklamalar...