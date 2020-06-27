Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde kafası demir boruya sıkışan yavru kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İHA 27.06.2020 - 12:47 | Son Güncelleme : 27.06.2020 - 12:54

Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - 1
Eldirek Mahallesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana gelen olayda, mahalle sakinleri 112 Acil çağrı merkezini arayarak sokakta bir yavru kedinin kafasının demir boruya sıkıştığı ihbarında bulundu.
Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - 2
Bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Fethiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi.
Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - 3
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, borunun ağzına zeytin yağ döktü.
Kafası boruya sıkışan kediyi itfaiye kurtardı - 4
Yağ yardımıyla kedinin kafasını sıkıştığı yerden kurtaran ekipler, su verdikleri hayvanı tekrar saldı.

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