Depremler ne zaman bitecek?Kahramanmaraş depreminin ardından artçı depremler devam ediyor

Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı.
Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.
7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da teyit edilen toplam 5 bin 775 bina yıkıldı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD son 100 depremi resmi adresi üzerinden paylaştı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremle ilgili açıklama yaptı.
Artçı depremlere dikkat çeken Özener, “Şu ana kadar olan depremler 100’e ulaşmış durumda. Bunların yaklaşık 53 tanesi 4.0 şiddetinin üzerinde duruyor. Arkadaşlarımız şu anda hızlıca büyük depremleri, artçıları çözmeye çalışıyor. Küçük depremlerin çözümleri de ulaşınca sayıların artacağını göreceksiniz. 7 tanesi 5’in üzerinde bir deprem, bir tane de ana artçı şok olarak adlandırabileceğimiz 6.6 şiddetinde bir depremimiz var. Bu depremlerin önümüzdeki haftalarda devam edeceğini izleyeceğiz. Bu depremler aylarca hatta yıllarca sürebilir” dedi.