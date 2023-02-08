Depremler ne zaman bitecek?Kahramanmaraş depreminin ardından artçı depremler devam ediyor

DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremle ilgili açıklama yaptı.



Artçı depremlere dikkat çeken Özener, “Şu ana kadar olan depremler 100’e ulaşmış durumda. Bunların yaklaşık 53 tanesi 4.0 şiddetinin üzerinde duruyor. Arkadaşlarımız şu anda hızlıca büyük depremleri, artçıları çözmeye çalışıyor. Küçük depremlerin çözümleri de ulaşınca sayıların artacağını göreceksiniz. 7 tanesi 5’in üzerinde bir deprem, bir tane de ana artçı şok olarak adlandırabileceğimiz 6.6 şiddetinde bir depremimiz var. Bu depremlerin önümüzdeki haftalarda devam edeceğini izleyeceğiz. Bu depremler aylarca hatta yıllarca sürebilir” dedi.