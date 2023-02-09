Artçı depremler ne zaman bitecek? Prof. Dr. Haluk Özener açıkladı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki depremde can kaybı sayısı artarken bölgede artçı depremlere yenileri ekleniyor. Deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlırurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da ağır yıkıma yol açtı. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, doğudaki depremlerle ilgili açıklama yaptı

Artçı depremler ne zaman bitecek? Prof. Dr. Haluk Özener açıkladı - 1

Türkiye 6 Şubat 2023 tarihinde 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı. Merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.

Artçı depremler ne zaman bitecek? Prof. Dr. Haluk Özener açıkladı - 2

Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.

7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.

Artçı depremler ne zaman bitecek? Prof. Dr. Haluk Özener açıkladı - 3

Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da teyit edilen toplam 5 bin 775 bina yıkıldı. Zamana karşı yarışın sürdüğü kentlerde artçı sarsıntılar devam ediyor. AFAD son 100 depremi resmi adresi üzerinden paylaştı.

Artçı depremler ne zaman bitecek? Prof. Dr. Haluk Özener açıkladı - 4

DEPREMLER NE ZAMAN BİTECEK?

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş Pazarcık merkezli gerçekleşen ve 10 ili etkileyen depremle ilgili açıklama yaptı.


Artçı depremler ne zaman bitecek? Prof. Dr. Haluk Özener açıkladı - 5

BOĞAZİÇİ Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından bölgede tsunami riskine karşı, "Şu an itibariyle merkezimizde bin 200 tane artçı sarsıntı çözümü yapıldı. Bunlardan 256 tanesi 4 ve üzerinde depremler. İki tane 6'dan büyük deprem var, bunlar da ilk gün olan depremler. Bir tanesi 6.0, bir tanesi 6.9. Artçı sarsıntılar sürüyor. Bu artçı sarsıntılar, haftalar, aylar hatta 1 yıla kadar sürecek artçılar olacaktır" dedi.

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