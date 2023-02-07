Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem: Son durumu AFAD Müdürü Yunus Sezer duyurdu

Deprem felaketinde son duruma ilişkin AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklama yaptı.

Sezer, can kaybının 2 bin 921'e yükseldiğini ve 15 bin 834 kişinin yaralandığını, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından da 243 artçı sarsıntının daha yaşandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Fuat Oktay da depremde teyit edilen 4 bin 758 binanın yıkıldığını açıkladı.

Oktay, daha önce açıklanan 6 bin 217 rakamının içinde 1400 kadar ihbarın olduğunu ancak bu rakamın teyit edilemediğinin altını çizdi. Oktay, enkazdan çıkarılanların sayısının ise 7 bin 840 olduğunu açıkladı.

Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini bildirdi.