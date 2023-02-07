Kahramanmaraş'ta 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde deprem: Son durumu AFAD Müdürü Yunus Sezer duyurdu

Türkiye 9 saat arayla meydana gelen iki depremle sarsıldı...
Kahramanmaraş'ta merkez üssü Pazarcık ilçesi olan bir deprem meydana geldi.
Saat 04.17'deki depremin büyüklüğü önce 7,4 olarak duyuruldu. Ancak AFAD ilerleyen saatlerde güncelleme yaparak depremin büyüklüğünün 7,7 olduğunu açıkladı.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre sarsıntı yerin 7 kilometre altında oldu.
7,7'lik bu depremin ardından saat 13.24'te bir deprem daha meydana geldi. Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi olan depremin büyüklüğü 7,6 olarak kaydedildi.
AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar, sarsıntının artçı değil yeni bir deprem olduğunu kaydetti. HABERE GİT
Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ'da teyit edilen toplam 4 bin 758 bina yıkıldı.
Deprem felaketinde son duruma ilişkin AFAD Başkanı Yunus Sezer açıklama yaptı.
Sezer, can kaybının 2 bin 921'e yükseldiğini ve 15 bin 834 kişinin yaralandığını, 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından da 243 artçı sarsıntının daha yaşandığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Fuat Oktay da depremde teyit edilen 4 bin 758 binanın yıkıldığını açıkladı.
Oktay, daha önce açıklanan 6 bin 217 rakamının içinde 1400 kadar ihbarın olduğunu ancak bu rakamın teyit edilemediğinin altını çizdi. Oktay, enkazdan çıkarılanların sayısının ise 7 bin 840 olduğunu açıkladı.
Oktay, 338 bin depremzedenin yurtlar, üniversiteler ve Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki barınma merkezlerine yerleştirildiğini bildirdi.
Oktay, arama kurtarma çalışmalarına ilişkin ise şu bilgileri paylaştı:
"Sahada 11 bin 22 arama kurtarma ekibimiz şu anda mevcut. Maraş'ta 2 bin 353, Osmaniye'de 1549, Gaziantep 1306, Hatay'da 1625, Malatya'da 1026, Şanlıurfa'da 566, Diyarbakır'da 360, Adıyaman'da 826, Kilis'te 101, Adana'da 438 personel görev yapıyor.
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da sosyal medya hesabından deprem bölgelerinde vatandaşların hizmetinde olan bakanlığa ait tesislerin listesini paylaştı.
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de depremin yaşandığı bölgelerdeki 110 baraj ve 30 göletteki duruma ilişkin bilgi verdi.
Kirişci, "Toplam 79 tesis bu manada incelendi. Tehlike arz edebileceğini düşündüğümüz için bu tesislere öncelik verdik. Geri kalanını da aynı şekilde inceleyeceğiz ama bu 79 tesisin 72'sinde hiçbir problem yok, 7 tesisi ise biraz daha takip etmemiz gerektiği konusunda teşkilat olarak bir düşünce geliştirmiş bulunuyoruz." dedi.
AFAD Deprem Risk Azaltma Müdürü Prof. Dr. Orhan Tatar da bölgedeki illere 250 milyon lira acil durum ödeneği gönderildiğini duyurdu.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de doğalgaz kesintilerine ilişkin açıklama yaptı. Dönmez, bazı kesintilerin kontrollü olarak yapıldığını, doğalgazla ilgili BOTAŞ'ın ana hatlarında 5-6 hasar oluştuğunu kaydetti. Bakan Dönmez, Kahramanmaraş, Gaziantep, Kilis ve Hatay'da gaz kesintileri yaşandığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, depreme ilişkin çalışmaları koordine etmek üzere AFAD Başkanlığına geçti. AFAD Koordinasyon Merkezinde basın mensuplarına açılama yapan Erdoğan, "Son bir asırda yaşadığımız 1939 Erzincan depreminden sonraki en büyük felaketle sarsıldık." dedi. Deprem sonrası devletin tüm imkanlarıyla seferber olduğunu söyleyen Erdoğan, " Can kaybının nereye yükseleceğini bilmiyoruz." diye konuştu. HABERE GİT
Deprem sonrası artçı sarsıntılar da sürüyor. Şu ana kadar 3 tanesi 6'nın üzerinde olan 243'ten fazla sarsıntı kaydedildi. Vatandaşlar hasarlı binalara girmemeleri konusunda uyarılıyor.
Öte yandan depremin ardından bölgedeki yaralıların tahliyesine yönelik çalışma da başlatıldı. İskenderun'da ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslarla İsdemir Limanı'na taşınıyor.
Buradan da Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG İskenderun Gemisi'yle Mersin'e götürülüp Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alınıyorlar.
Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait askeri uçakla Adıyaman'dan İstanbul'a getirilen yaralılar da sağlık ekiplerince sedyelerle ambulanslara alındı.
Yaralıların, başta Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olmak üzere İstanbul'daki çeşitli hastanelere sevk edileceği öğrenildi.
Yaralıların ardından ise bölgeden ayırılmak isteyenler tahliye edilecek. Çevre illerdeki oteller, yurtlar ve pansiyonlar da depremzedelere açıldı. Yurt, pansiyon ve okullara şu ana kadar 338 bin kişi yerleştirildi.
Yıkılan binaların enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma çalışmaları ise tüm hızıyla devam ediyor.
Depremin vurduğu 10 ilde eğitime de ara verildi. Okullar; Malatya, Kahramanmaraş, Adıyaman ve Hatay'da 2 hafta; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Osmaniye ve Kilis'te ise 1 hafta tatil edildi.
Ardından tatil tüm Türkiye'deki okulları kapsayacak şekilde genişletildi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesinde 3 askerin de şehit olduğunu duyurdu. Akar, "Silahlı Kuvvetler olarak hasar ve zayiat belirlemeye yönelik çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Maalesef 3 şehidimiz, yaralılarımız var. Birliklerimizde tekrar yoklamaları alıyoruz." diye konuştu.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da tüm ekiplerin teyakkuzda olduğunu belirterek dördüncü seviye alarm verildiğini söyledi.
Deprem bölgesine gidecek araçlara da trafiğe çıkmamaları için çağrı yapıldı. Ayrıca, iletişimdeki yoğunluk nedeniyle deprim bölgesi dışında cep telefonlarının kullanılmaması istendi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Kahramanmaraş'taki deprem nedeniyle tüm GSM operatörlerinin kapasite artırarak kapanan telefon hatlarının açıldığını bildirdi.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen deprem dolayısıyla bölge halkının mağdur olmaması için tüm GSM operatörlerinin kapasite arttırarak kapanan telefon hatlarının açılacağı ve internet hizmeti sağlayacağı kaydedildi.
Açıklamada, "Tüm GSM operatörleri kapasite arttırarak kapanan telefon hatları açılmıştır." bilgisi paylaşıldı.
Mehmetçik de deprem bölgesinde arama-kurtarma çalışmalarına yoğun katkı sağlıyor.
Milli Savunma Bakanlığı tarafından Hatay, Malatya, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde arama kurtarma çalışmaları için Doğal Afet Kurtarma Taburları görevlendirildi.
Bunların yanı sıra Malatya'da arama kurtarma çalışmalarına 2 binin üzerinde personelle destek sağlayan Türk Silahlı Kuvvetleri, kentte çadır kurma çalışmalarına başladı. Yeteri kadar komando da arama kurtarma çalışmaları için Malatya ve Kahramanmaraş'a gönderilirken Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da Mehmetçik tarafından halka sıcak yemek, su ve kumanya dağıtılıyor.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ile Hatay'a geldi.
Serinyol'da depremin etkilediği, 3 askerin şehit olduğu 8'inci Komando Tugay Komutanlığında incelemelerde bulunan Akar, son duruma ilişkin bilgi aldı. Daha sonra kriz merkezine geçen Akar, kentteki arama kurtarma çalışmalarına ilişkin bilgi aldı.
Bunlarla birlikte Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgeye arama kurtarma ekiplerinin ulaştırılması için Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından "hava yardım koridoru" oluşturuldu.
Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı A400M nakliye uçakları dahil çok sayıda nakliye uçağı bölgeye arama kurtarma ekiplerini ve araçlarını sevk etmeye başladı. 17 uçak tarafından Gaziantep ve Adana'ya sürekli olarak yardım uçuşları gerçekleştiriliyor. Ambulans uçaklar da kurulan "hava yardım koridoru"nda görev alıyor.