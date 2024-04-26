Edirne’de Kakava Şenlikleri hareketliliği başladı: Otellerin yüzde 80’i doldu
Edirne 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri’ne hazırlanıyor. Şenlikler öncesinde kentteki otellerdeki doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. Sektör temsilcileri şehir dışından gelecek vatandaşlarıi, rezervasyonlarını son güne bırakmamaları için uyarıyor.
Türkiye ile Kuzey Makedonya’nın ortak girişimleriyle 2017 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne giren Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesinde, Edirne’de konaklama sektörü hareketlilik yaşıyor.