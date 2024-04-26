Edirne’de Kakava Şenlikleri hareketliliği başladı: Otellerin yüzde 80’i doldu

“DOLULUK YÜZDE 80’E ULAŞTI”

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, “Her sene olduğu gibi bu sene de 5-6 Mayıs Bahar Bayramı, Kakava ve Hıdrellez bayramımız, Trakya bölgesinde en yoğun şekilde Edirne'de kutlanıyor. Bu sene de yoğun bir program düzenlenecek. Yaklaşık 3 bin oda, 6 bin yatak kapasiteli şehirde o hafta için doluluk oranları yüzde 80’lere ulaştı. Yoğun bir katılım var. Bunun yaklaşık 3-4 ay öncesinden rezervasyonları yapıldı. Son günlerde doluluk oranları iyice artmaya başladı. Güzel bir hafta geçireceğiz. Hem şehir adına, hem gelecek misafirlerin bu kültürü yaşaması adına çok güzel bir hafta yaşayacağız.” dedi.