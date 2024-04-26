Edirne’de Kakava Şenlikleri hareketliliği başladı: Otellerin yüzde 80’i doldu

Edirne 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanacak Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri’ne hazırlanıyor. Şenlikler öncesinde kentteki otellerdeki doluluk oranı yüzde 80’e ulaştı. Sektör temsilcileri şehir dışından gelecek vatandaşlarıi, rezervasyonlarını son güne bırakmamaları için uyarıyor.

Edirne’de Kakava Şenlikleri hareketliliği başladı: Otellerin yüzde 80’i doldu - 1

Türkiye ile Kuzey Makedonya’nın ortak girişimleriyle 2017 yılında UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi’ne giren Kakava ve Hıdrellez Şenlikleri öncesinde, Edirne’de konaklama sektörü hareketlilik yaşıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Edirne’de Kakava Şenlikleri hareketliliği başladı: Otellerin yüzde 80’i doldu - 2

Kentte 5-6 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak, halk arasında bahar bayramı olarak da bilinen organizasyon öncesi, otellerde doluluk oranları yüzde 80’e ulaştı. Organizasyon kapsamında Edirne sokaklarında vatandaşlar geleneksel kıyafet giyip davul zurna eşliğinde vatandaşları şenliğe davet etmeye başladı.

Edirne’de Kakava Şenlikleri hareketliliği başladı: Otellerin yüzde 80’i doldu - 3

“DOLULUK YÜZDE 80’E ULAŞTI”

Türkiye Otelciler Birliği Edirne Temsilcisi Gökhan Balta, “Her sene olduğu gibi bu sene de 5-6 Mayıs Bahar Bayramı, Kakava ve Hıdrellez bayramımız, Trakya bölgesinde en yoğun şekilde Edirne'de kutlanıyor. Bu sene de yoğun bir program düzenlenecek. Yaklaşık 3 bin oda, 6 bin yatak kapasiteli şehirde o hafta için doluluk oranları yüzde 80’lere ulaştı. Yoğun bir katılım var. Bunun yaklaşık 3-4 ay öncesinden rezervasyonları yapıldı. Son günlerde doluluk oranları iyice artmaya başladı. Güzel bir hafta geçireceğiz. Hem şehir adına, hem gelecek misafirlerin bu kültürü yaşaması adına çok güzel bir hafta yaşayacağız.” dedi.

Edirne’de Kakava Şenlikleri hareketliliği başladı: Otellerin yüzde 80’i doldu - 4

YEME İÇMEYLE 3-4 BİN LİRAYI BULUYOR

Festivale gelenlerin 2 gün şehirde konakladıklarını söyleyen Balta, “Bildiğiniz gibi 5 Mayıs’ta başlayıp, 6 Mayıs sabahı, dileklerin nehre atılması, gül ağaçların altına bırakılması seremonisi sabah 05.00 gibi olduğu için o gece bir gece öncesinden konaklamalar oluyor burada, eğlenceler yapılıyor. Dolayısıyla konaklama sürelerini de artırıyor. Şehre gelenler hem tarihi turistik yerlerini gezmiş oluyorlar, hem de bu şenliklere giderek eğleniyorlar. Yani iki gün boyunca bir kişinin burada yeme içme maliyetleriyle beraber 3-4 bin lirayı bulabiliyor.” diye konuştu.

Edirne’de Kakava Şenlikleri hareketliliği başladı: Otellerin yüzde 80’i doldu - 5

REZERVASYON UYARISI

Rezervasyonların 3 ay öncesinden başladığını da kaydeden Balta, “Yaklaşık üç ay öncesinden başladı Kakava’yla ilgili rezervasyon alımları, talepler o zaman gelmeye başladı. Ramazan Bayramı’ndan sonra artış başladı. Gruplar halinde gelenler çok fazla var ama tabi bireysel geneller de çok olacağını düşünüyoruz. Dolayısıyla rezervasyonlarda bu yıl doluluk oranını yüksek yaşayacağız, yüzde 100’ü bulur yani. Gelecek olan vatandaşlarımız son güne bırakırlarsa maalesef sıkıntı yaşayabilirler. Çevre ilçelere veya çevre illere gidebilirler.” ifadelerini kullandı.

Edirne’de Kakava Şenlikleri hareketliliği başladı: Otellerin yüzde 80’i doldu - 6
Edirne’de Kakava Şenlikleri hareketliliği başladı: Otellerin yüzde 80’i doldu - 7
Edirne’de Kakava Şenlikleri hareketliliği başladı: Otellerin yüzde 80’i doldu - 8
Edirne’de Kakava Şenlikleri hareketliliği başladı: Otellerin yüzde 80’i doldu - 9
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