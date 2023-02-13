Kahramanmaraş'taki yol depremde paramparça oldu

Depremlerin merkez üssü olan Kahramanmaraş'taki bazı mahalle yolları tamamen kullanılamaz hale geldi. Depremin yıkıcı etkisiyle yollarda bırakığı izler drone ile görüntülendi.

Kahramanmaraş'taki yol depremde paramparça oldu - 1

Kahramanmaraş Pazarcık merkezli 7,7 büyüklüğündeki deprem sırasında Çöçelli ve Evri mahalleleri arasında bağlantıyı sağlayan yol tamamen çöktü.

Kahramanmaraş'taki yol depremde paramparça oldu - 2

Depremin yollarda bıraktığı izleri dron ile görüntüledi.

Kahramanmaraş'taki yol depremde paramparça oldu - 3

Bir kısmı Adıyaman, Şanlıurfa ve Gaziantep oto yolunun üzerinden geçen yolu görmek isteyen bazı köylüler de bölgeye geldi.

Kahramanmaraş'taki yol depremde paramparça oldu - 4

Evri Mahallesi'nde yaşayan Hasan Tercan, deprem sırasında Gaziantep'te bulunduğunu, depremin ardından mahallesine döndüğünü belirterek, "Bu yol, Evri ve Çöçelli arasında kalıyor. Yol harap olmuş, Allah daha beterini göstermesin." diye konuştu.

Kahramanmaraş'taki yol depremde paramparça oldu - 5
Kahramanmaraş'taki yol depremde paramparça oldu - 6

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