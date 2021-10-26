Kaldırımdan giden, yük taşıyan scooter kullanıcılarına ceza yağdı

Haberler - DHA 26.10.2021 - 15:03
İstanbul'da elektrikli scooter kullanımına yönelik kurallar denetlendi.
Fatih'te kaldırımdan ilerleyen ve scooterın direksiyonuna poşetler asarak yük taşıdığı için bir kişiye toplamda 458 lira para cezası uygulandı.
Sürücü, "Bilmiyordum. Öğrenmiş oldum. Tramvay kalabalık olduğu için binmek istemedim. Araçlar sıkıştırmasın diye kaldırımdan gittim. Bundan sonra yolun kenarından gideceğim" dedi.
Yine Fatih'te kaldırımdan gittiği için ceza kesilen bir sürücü de, "Niye durdurdular bilmiyorum. Ters gittiğim için ceza mı yazılıyor? Ne cezası? Daha önce de kullanıyordum ceza yoktu" diye konuştu.
BEŞİKTAŞ'TA DENETİM
Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde yapılan denetimlerde, scootere iki kişi binenler ve kaldırımda scooter kullananlara da cezai işlem uygulandı.