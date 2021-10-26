Kaldırımdan giden, yük taşıyan scooter kullanıcılarına ceza yağdı

"TERS YÖNE GİTTİĞİM İÇİN CEZA MI YAZILIYOR?"

Yine Fatih'te kaldırımdan gittiği için ceza kesilen bir sürücü de, "Niye durdurdular bilmiyorum. Ters gittiğim için ceza mı yazılıyor? Ne cezası? Daha önce de kullanıyordum ceza yoktu" diye konuştu.

BEŞİKTAŞ'TA DENETİM

Beşiktaş Dolmabahçe Caddesi'nde yapılan denetimlerde, scootere iki kişi binenler ve kaldırımda scooter kullananlara da cezai işlem uygulandı.