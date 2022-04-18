Kamara Deresi'ni kirleten tesis süresiz kapatıldı: 1 milyon 799 bin lira ceza uygulandı

İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü ekipleri bugün de tesis ve çevresinde incelemelerde bulundu.

İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, ekiplerin gerekli incelemeyi yaptığını belirterek şöyle dedi:

"Tesiste yapılan denetimlerde tesisin Çevre İzin ve Lisans Belgesi'ne tabi olduğu halde lisansının olmadığı tespit edildi. Arıtılması gereken atık suyu direkt dereye deşarj ettiği için kanundaki en üst sınırdan kasıtlı olarak su arıtılmadan dereye akıtıldığı için 1 milyon 799 bin lira idari para cezası uygulandı. İşletme, süresiz olarak faaliyetten men edildi. Şu anda ekiplerimiz tarafından mühürleme işlemleri uygulanıyor."