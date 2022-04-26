Kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı

Sakarya'nın Söğütlü ilçesinde kamyon, yolcu indirmek için durağa yanaşan özel halk otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Haberler - DHA 26.04.2022 - 12:27

Kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı - 1

'da meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

Kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı - 2

Kaza, dün öğleden sonra Adapazarı-Karasu kara yolunun Söğütlü ilçesi Rüstemler Mahallesi mevkisinde meydana geldi.

Kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı - 3

Y.G. yönetimindeki kamyon, yolcu indirmek için durağa yanaşan İ.P. yönetimindeki özel halk otobüsüne arkadan çarptı.

Kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı - 4

Özel halk otobüsü çarpışmanın etkisiyle yol kenarındaki bahçeye sürüklendi.

Kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı - 5

Kazada 11 kişi yaralandı.

Kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı - 6

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan Bekir Çelik, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı - 7

Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı - 8

Bekir Çelik, bugün Göçmenevleri Camii'nde kılınacak cenaze namazı sonrası Ferizli Merkez Yeni Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kamyon halk otobüsüne çarptı: 1 ölü, 10 yaralı - 9

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