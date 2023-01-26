Regaip Kandili temalı kandil mesajları ve görselleri: 2023'ün ilk kandili kandil mesajları ile kutlanıyor

KANDİL MESAJLARI

Regaip Kandili'nde en çok araştırılan konulardan biri de kandil mesajları oldu. Özellikle yılın ilk kandili Regaip'i yakınlarından uzakta geçirecek olanlar, kandil mesajlarını kalplerinden geçen dilekleri ve duaları bir araç olarak görüyor. İşte Regaip Kandili temalı görseller ve kandil mesajları...

REGAİP KANDİLİ TEMALI MESAJLAR

"Mübarek üç ayların İslam âlemi ve insanlık için iyiliklere, güzelliklere rağbetin anahtarı olmasını diliyor, üç aylar ve Regaip gecenizi tebrik ediyoruz."

"Kalplerinizden geçen tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle, mübarek Regaip Kandilinizi kutlar, sevgiler, saygılar sunarım."



"Mübarek üç aylarımızı ve regaip kandilimizi tebrik eder, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-Allah tan dilerim. Âmin."



"Rahmet ve bereketin gecesi olan Regaip Kandili kutlu olsun."



"Bu gece huzur ve müjde gecesidir. Regaip Kandiliniz kutlu olsun."



"Tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle Mübarek Üç Aylar ve Regaip Kandilimiz kutlu olsun."