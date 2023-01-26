Regaip Kandili temalı kandil mesajları ve görselleri: 2023'ün ilk kandili kandil mesajları ile kutlanıyor

Müslümanlara dini hissiyat ve ibadet yoğunluğu eşliğinde gündelik hayatlarını sorgulama, yenileme ve zenginleştirme fırsatı sunan üç ayların ve kandil günlerinin tarihi, Diyanet tarafından açıklanmıştı. Mukaddes üç aylar 23 Ocak itibariyle başladı. Recep ayının dördüncü günü olan 26 Ocak Perşembe günü idrak ediliyor.
Regaip Kandili'nde en çok araştırılan konulardan biri de kandil mesajları oldu. Özellikle yılın ilk kandili Regaip'i yakınlarından uzakta geçirecek olanlar, kandil mesajlarını kalplerinden geçen dilekleri ve duaları bir araç olarak görüyor. İşte Regaip Kandili temalı görseller ve kandil mesajları...
REGAİP KANDİLİ TEMALI MESAJLAR
"Mübarek üç ayların İslam âlemi ve insanlık için iyiliklere, güzelliklere rağbetin anahtarı olmasını diliyor, üç aylar ve Regaip gecenizi tebrik ediyoruz."
"Kalplerinizden geçen tüm dualarınızın kabul olması dileğiyle, mübarek Regaip Kandilinizi kutlar, sevgiler, saygılar sunarım."
"Mübarek üç aylarımızı ve regaip kandilimizi tebrik eder, tüm İslam alemine hayırlar getirmesini Cenab-Allah tan dilerim. Âmin."
"Rahmet ve bereketin gecesi olan Regaip Kandili kutlu olsun."
"Bu gece huzur ve müjde gecesidir. Regaip Kandiliniz kutlu olsun."
"Tüm insanlığa sağlık, huzur ve mutluluk getirmesi dileğiyle Mübarek Üç Aylar ve Regaip Kandilimiz kutlu olsun."
"Allah’ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın dualarınız kabul olsun."
"Ülkemize iyilik, güzellik bereket ve huzur dolsun. Regaip Kandilimiz kutlu olsun."
"Birbirine her koşulda samimiyetle iyiliği, hakkı ve sabrı tavsiye eden insanların yol arkadaşlığı, bu zamanda sahip olunabilecek en değerli hazinelerden biridir. Regaip Kandiliniz kutlu olsun."
"Tüm İslam aleminin Regaip Kandili'ni kutluyor, bu kutlu günün hayırlara, barışa ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum."
"Regaip Kandilimiz mübarek olsun. "
"Regaip kandilimiz kutlu olsun.
Bu mübarek vakitler, kendimize, özümüze yaklaşabilmemiz; idrakimizi artırmamız ve daha olgun insanlar olmamız için vesile olabilsin"
"Bu güzel gecelerin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza dolsun. Regaip Kandiliniz mübarek olsun."
"Bir dua gönderiyorum hepinize sağlık, mutluluk, huzur olsun. Sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolu olsun. Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun!"
"Regaib kelimesi bolluk, bereket, fɑzilet ɑnlɑmınɑ gelir. Bu gece Allɑh’ın lütuflɑrının bol bol verildiği bir gecedir ve üç ɑylɑrın ilk Kɑndil gecesidir. Hɑyırlı olsun…" "Rahmet iklimi mübarek üç ayların habercisi olan Regaip Kandili'nin feyzi üzerimize, rahmeti geçmişimize, bereketi evlerimize dolsun amin. Rabbim tüm dualarımızı kabul etsin. " "Ve sonra,göğsüne saplanan sıkıntının ağlamakla değil, dua ile geçeceğini anlarsın.Bu gece dualarla buluşmak dileğiyle."