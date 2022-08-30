Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı dolayısıyla Kapadokya’da sıcak hava balonları gökyüzüne sepetlerine asılan Türk bayrakları ile havalandı. Gökyüzünde görsel şölen oluştu.

Haberler - İHA - DHA 30.08.2022 - 09:34 | Son Güncelleme : 30.08.2022 - 10:08

Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı - 1

’da balonlar 30 Ağustos Zafer Bayramı için Türk Bayrakları ile uçtu.

Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı - 2

UNESCO Dünya mirası listesinde yer alan tarihi, kültürel ve doğal zenginlikleriyle tanınan turizm merkezi Kapadokya'da, turistlere manzarayı gökyüzünden izlemelerine imkân sunan sıcak hava balonlarının sepetlerine uçuş öncesi Türk bayrakları asıldı.

Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı - 3

Peş peşe havalanan 152 sıcak hava balonları, Göreme beldesi ve çevresindeki kalkış alanlarından gökyüzüne yükseldi.

Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı - 4

YERLİ VE MİLLİ BALON DA HAVALANDI

Nevşehir’in Ürgüp İlçesine bağlı Ortahisar kasabasında üretilen yerli ve milli Türk bayrağı figürlü balonda 30 Ağustos Zafer Bayramının 100. yılı nedeniyle gökyüzüne havalandı.

Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı - 5

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, Türk bayrağı figürlü balonun 432 metrekare kubbe yüzeyine sahip olduğunu belirtti.

 Balonun ulusal bayramlarda 'nin çeşitli noktalarında gösteri uçuşu gerçekleştireceğini aktaran Aydoğan, "Dünyada balonculuğun merkezi olan Kapadokya’da da uçan sıcak hava balonları Türk bayraklar ile süslendi. Bizde gökyüzünü dünyanın en büyük şekilli bayrak balonu ile süsleyerek, bu coşkuya katılıyoruz" dedi.

Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı - 6

Sıcak hava balonuna Türk bayrağı asarak havalanan balon pilotu Ramazan Kuroğlu da, “30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun. Bugün balonlar ile uçuşumuzu gerçekleştirdik. Balonlarımıza bayraklarımızı astık. Bizde 30 Ağustosu gökyüzünde kutladık” şeklinde konuştu.

Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı - 7
Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı - 8
Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı - 9
Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı - 10
Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı - 11

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