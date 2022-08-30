Kapadokya'da balonlar 30 Ağustos için havalandı

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Halis Aydoğan, Türk bayrağı figürlü balonun 432 metrekare kubbe yüzeyine sahip olduğunu belirtti.

Balonun ulusal bayramlarda Türkiye'nin çeşitli noktalarında gösteri uçuşu gerçekleştireceğini aktaran Aydoğan, "Dünyada balonculuğun merkezi olan Kapadokya’da da uçan sıcak hava balonları Türk bayraklar ile süslendi. Bizde gökyüzünü dünyanın en büyük şekilli bayrak balonu ile süsleyerek, bu coşkuya katılıyoruz" dedi.