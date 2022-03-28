Kapıkule'de 'Bulgaristan'a dönüş' kuyruğu

Edirne’de çok güzel bir gün geçirdiğini ifade eden Recai Hamza ise, “Edirne’ye alışveriş ve gezmek için geldik, çok güzel vakit geçirdik. Türkiye’ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye’ye gelenler çoğunlukla Türk vatandaşlarımızdır. Vatanımıza ne zaman gelsek yüreğimiz kıpır kıpır oluyor." diye konuştu.