Kapıkule'de 'Bulgaristan'a dönüş' kuyruğu

Haberler - İHA 28.03.2022 - 03:04
Edirne'de günübirlik alışverişlerini yapmak için sabahın ilk ışıklarıyla Türkiye'ye giriş yapan Bulgaristan vatandaşları gece saatlerinde ülkelerine dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı'na geldi.
Kapıkule Sınır Kapısı önünde uzun araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerinin yolunu tuttu.
Bulgaristan'ın Haskova kentinden Edirne’ye alışveriş için geldiğini belirten Senayik Hüseyin, “Bu sabah Edirne’ye alışveriş için gittik. Bu kadar araç yoğunluğunun olduğunu bilseydik dönüşümüzü başka bir güne ertelerdik" dedi.
Edirne’de çok güzel bir gün geçirdiğini ifade eden Recai Hamza ise, “Edirne’ye alışveriş ve gezmek için geldik, çok güzel vakit geçirdik. Türkiye’ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye’ye gelenler çoğunlukla Türk vatandaşlarımızdır. Vatanımıza ne zaman gelsek yüreğimiz kıpır kıpır oluyor." diye konuştu.