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Kapıkule'de 'Bulgaristan'a dönüş' kuyruğu

Edirne'de günübirlik alışverişlerini yapan Bulgaristan vatandaşları ülkelerine geri dönerken Kapıkule Sınır Kapısında uzun araç kuyruğu oluşturdu.

Haberler - İHA 28.03.2022 - 03:04

Kapıkule'de 'Bulgaristan'a dönüş' kuyruğu - 1

'de günübirlik alışverişlerini yapmak için sabahın ilk ışıklarıyla 'ye giriş yapan vatandaşları gece saatlerinde ülkelerine dönmek için 'na geldi.

Kapıkule'de 'Bulgaristan'a dönüş' kuyruğu - 2

Kapıkule Sınır Kapısı önünde uzun araç kuyruğu oluşturan Bulgarlar, işlemlerinin yapılmasının ardından ülkelerinin yolunu tuttu.

Kapıkule'de 'Bulgaristan'a dönüş' kuyruğu - 3

Bulgaristan'ın Haskova kentinden Edirne’ye alışveriş için geldiğini belirten Senayik Hüseyin, “Bu sabah Edirne’ye alışveriş için gittik. Bu kadar araç yoğunluğunun olduğunu bilseydik dönüşümüzü başka bir güne ertelerdik" dedi.

Kapıkule'de 'Bulgaristan'a dönüş' kuyruğu - 4

Edirne’de çok güzel bir gün geçirdiğini ifade eden Recai Hamza ise, “Edirne’ye alışveriş ve gezmek için geldik, çok güzel vakit geçirdik. ’ye geldiğimiz için çok mutluyuz. Türkiye’ye gelenler çoğunlukla Türk vatandaşlarımızdır. Vatanımıza ne zaman gelsek yüreğimiz kıpır kıpır oluyor." diye konuştu.

Kapıkule'de 'Bulgaristan'a dönüş' kuyruğu - 5
Kapıkule'de 'Bulgaristan'a dönüş' kuyruğu - 6
Kapıkule'de 'Bulgaristan'a dönüş' kuyruğu - 7
Kapıkule'de 'Bulgaristan'a dönüş' kuyruğu - 8

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