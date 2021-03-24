Kar ve tipi etkili oldu: Kırıkkale-Kayseri karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı

Kırıkkale-Kayseri karayolu, yoğun kar ve tipi nedeniyle ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı. Yola çıkan sürücüler ise zor anlar yaşadı.

İHA 24.03.2021 - 06:08

Kar ve tipi etkili oldu: Kırıkkale-Kayseri karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - 1
Kırıkkale'de gece saatlerinde yağan karla karışık yağmur, yüksek kesimlerde kara dönüştü. Etkisini artıran yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle Kırıkkale-Kayseri karayolunda ulaşım aksadı.
Kar ve tipi etkili oldu: Kırıkkale-Kayseri karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - 2
Kırıkkale istikametine giden ağır tonajlı araçların geçişine de izin verilmedi.
Kar ve tipi etkili oldu: Kırıkkale-Kayseri karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - 3
Tır, kamyon, otobüs ve diğer araç sürücüleri, Keskin ilçesinde trafik ekiplerince durdurularak, yol durumu hakkında bilgilendirildi.
Kar ve tipi etkili oldu: Kırıkkale-Kayseri karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - 4
Yolcu otobüsleri ile ağır tonajlı araçlar dinlenme tesislerinde bekletildi. Yol güzergahlarında görevli trafik ekiplerine bekçilerde destek verdi.
Kar ve tipi etkili oldu: Kırıkkale-Kayseri karayolu ağır tonajlı araçların geçişine kapatıldı - 5
Karayolları ekipleri ise greyderlerle yol küreme çalışmalarını sürdürdü.

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