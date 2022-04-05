Karadeniz’de ani kar erimeleri derelerde taşkın riskini artırdı

Dereden akan çamurlu suyun kendilerini korkuttuğunu söyleyen Murat Tosun da “Biz dere kenarında oturuyoruz. Çok fazla yağmur yağdığı zaman buralarda taşkın olacak diye zaten korkuyorduk. Şimdi de dere birkaç gündür çok heyecanlı akıyor. Korkuyoruz başımıza bir şey gelir diye. Havalar ısındığı zaman yukarılardaki karlar erimeye başlıyor. Karlar eriyince de burada derenin suyu artıyor” dedi.