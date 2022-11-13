Kars kış gelmeden buz kesti

Kars’ta termometreler gece eksi 9'u gördü, kentte araçların camları buz tuttu. Vatandaşlar araçlarını soğuktan korumak için üzerine battaniye örttü.

Kars kış gelmeden buz kesti - 1

Kars'ta yüksek kesimlere kar yağmasıyla birlikte soğuk hava da kendini göstermeye başladı.

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Soğuk havanın etkili olduğu Kars’ta caddelerdeki su birikintileri dondu.

Kars kış gelmeden buz kesti - 3

Spor yapmak için sokağa çıkan vatandaşlar ise soğuktan geri döndü.

Kars kış gelmeden buz kesti - 4

Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Mustafa Öztürkaya, “Şuan hava eksi 9, yerlerde, arabalarda buzlanma olmuş, kış geldi diyebiliriz. Arabaların camları buz tutmuş diyebilirim. Hatta yerler bile tutacak nerdeyse, baya soğuk” dedi.

Kars kış gelmeden buz kesti - 5

Hava sıcaklığının eksi 9 derece olduğuna dikkat çeken Ali Cavlı, “Sabah rutin olarak yürüyüşe çıktım. Eksi 9 derece, çok soğuk her yer buz tutmuş” diye konuştu.

Kars kış gelmeden buz kesti - 6

Öte yandan kente soğuk hava ile birlikte sokaklarda boş kaldı. Vatandaşlar soğuktan dolayı evlerinde kalırken, araç termometreleri eksi 9 dereceyi gösterdi.

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