Kars kış gelmeden buz kesti

Havanın çok soğuk olduğunu ifade eden Mustafa Öztürkaya, “Şuan hava eksi 9, yerlerde, arabalarda buzlanma olmuş, kış geldi diyebiliriz. Arabaların camları buz tutmuş diyebilirim. Hatta yerler bile tutacak nerdeyse, baya soğuk” dedi.



