Kars'ta beyaz gelincik görüntülendi

Kars'ın Arpaçay ilçesinde, daha çok yer altında yaşayan ve dışarı çok nadir çıkan beyaz gelincik görüntülendi. Fare ve kuş yumurtası ile beslenen, kış aylarında bembeyaz bir posta bürünen gelincikler karla birleşince fark edilmesi zor oluyor.

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DHA 24.03.2021 - 09:26

ÇOK HIZLI HAREKET EDİYOR İlçeye bağlı Melikköy'de, sansargiller ailesinden olan beyaz gelincik görüntülendi. Yer altında gizlendiği için görüntü alınması çok zor olan hayvan türlerinden olan beyaz gelincik, uzun gövde ve kuyruğuyla çok hızlı hareket ediyor.

FARE VE KUŞ YUMURTASI İLE BESLENİYOR Çok küçük deliklerden girebilme yeteneğine sahip olan gelincik, fare ve kuş yumurtası ile besleniyor.

VÜCUT RENKLERİNDE MEVSİMSEL DEĞİŞİKLİK Bazı hayvanlar gibi gelinciğin de vücut renklerinde mevsimsel değişiklikler görülebiliyor.

KARLA BİRLEŞİNCE ZOR FARK EDİLİYOR Diğer aylarda koyu renkli olan, kış aylarında bembeyaz bir posta bürünen gelincikler karla birleşince fark edilmesi zor oluyor.

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