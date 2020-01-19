Kars'ta havaya serpilen su dondu

''KİRPİKLERİMİZ DONUYOR''

Suyu havaya serpen Elif Kaplan, yaptığı açıklamada, havaların çok soğuk olduğunu belirterek, "Birazcık dışarıda durunca saçlarımız ve kirpiklerimiz buz tutuyor. Bunun en iyi kanıtlarından biri de havaya attığımız kaynamış suyun donması. Hava çok soğuk yarı yıl tatilini de böyle eğlenceye dönüştürüyoruz" diye konuştu.