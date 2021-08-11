Kastamonu'da sağanak: Araçlar suya gömüldü

Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu. Abana ve Bozkurt ilçelerinde yollar göle döndü. Araçlar ilerleyemedi. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Küre ilçesinde toprak altında kalan 2 araç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.

İHA - Anadolu Ajansı 11.08.2021 - 03:16 | Son Güncelleme : 11.08.2021 - 04:11

Kastamonu'da sağanak: Araçlar suya gömüldü - 1
Kastamonu'da gök gürültüsüyle birlikte şiddetli yağış etkili oldu.
Kastamonu'da sağanak: Araçlar suya gömüldü - 2
Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, metrekareye Abana'da 116, Bozkurt'ta 100 kilogram yağış düştü.
Kastamonu'da sağanak: Araçlar suya gömüldü - 3
Mazgalların tıkanması sonucu yollar göle dönüştü. Su birikintileri ulaşımı aksattı. Bazı noktalarda tehlikeli anlar yaşandı.
Kastamonu'da sağanak: Araçlar suya gömüldü - 4
Kastamonu-İnebolu yolu üzerinde birçok bölgede heyelan oldu.
Kastamonu'da sağanak: Araçlar suya gömüldü - 5
Küre ilçesinde 2 otomobil toprak altında kaldı.
Kastamonu'da sağanak: Araçlar suya gömüldü - 6
İlçe girişinde etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Kastamonu'da sağanak: Araçlar suya gömüldü - 7
Salih Balta'ya ait seyir halindeki otomobil ile otoparkta bulunan Recep Turan'a ait otomobil toprak altında kaldı.
Kastamonu'da sağanak: Araçlar suya gömüldü - 8
Karayolları ve Belediye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarılarak yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Kastamonu'da sağanak: Araçlar suya gömüldü - 9
Yağışların halen etkisini sürdürdüğü bölgede, ekipler vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

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