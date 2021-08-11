Kastamonu'da sağanak: Araçlar suya gömüldü

Kastamonu'da şiddetli yağış sele neden oldu. Abana ve Bozkurt ilçelerinde yollar göle döndü. Araçlar ilerleyemedi. Çok sayıda ev ve işyerini su bastı. Küre ilçesinde toprak altında kalan 2 araç ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı.
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İHA - Anadolu Ajansı 11.08.2021 - 03:16| Son Güncelleme : 11.08.2021 - 04:11
Kastamonu'da gök gürültüsüyle birlikte şiddetli yağış etkili oldu.
Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, metrekareye Abana'da 116, Bozkurt'ta 100 kilogram yağış düştü.
Mazgalların tıkanması sonucu yollar göle dönüştü. Su birikintileri ulaşımı aksattı. Bazı noktalarda tehlikeli anlar yaşandı.
Kastamonu-İnebolu yolu üzerinde birçok bölgede heyelan oldu.
Küre ilçesinde 2 otomobil toprak altında kaldı.
İlçe girişinde etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.
Salih Balta'ya ait seyir halindeki otomobil ile otoparkta bulunan Recep Turan'a ait otomobil toprak altında kaldı.
Karayolları ve Belediye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarılarak yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
Yağışların halen etkisini sürdürdüğü bölgede, ekipler vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.
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