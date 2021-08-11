Kastamonu'da sağanak: Araçlar suya gömüldü

Kastamonu'da gök gürültüsüyle birlikte şiddetli yağış etkili oldu.

Meteoroloji İl Müdürlüğü verilerine göre, metrekareye Abana'da 116, Bozkurt'ta 100 kilogram yağış düştü.

Mazgalların tıkanması sonucu yollar göle dönüştü. Su birikintileri ulaşımı aksattı. Bazı noktalarda tehlikeli anlar yaşandı.

Kastamonu-İnebolu yolu üzerinde birçok bölgede heyelan oldu.

İlçe girişinde etkili olan sağanak nedeniyle toprak kayması meydana geldi.

Salih Balta'ya ait seyir halindeki otomobil ile otoparkta bulunan Recep Turan'a ait otomobil toprak altında kaldı.

Karayolları ve Belediye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından araçlar kurtarılarak yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.