Kastamonu'da tepki çeken okul inşaatı

Ancak söz konusu alanın Ezine Çayı'nın hemen kenarında bulunuyor olması tepki topladı. Bazı vatandaşlar projenin iptali için CİMER'e başvurdu.

Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, ''Amacımız Abana'ya yapılacak yatırımı ya da yeni yapılacak liseyi engellemek değil, geleceğimiz olan gençlerimizin bundan sonra tehlike içinde bir eğitim görmemesi. Abanamıza gelecek her yatırımın yanındayız ama şu anda lisenin yapıldığı yer yanlış bir yerdir yeni bir yer aranması gerekmektedir'' diye konuştu.