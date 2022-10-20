Kastamonu'da tepki çeken okul inşaatı

Geçen yıl sel felaketinde 70 kişinin can verdiği Kastamonu'da, Ezine Çayı kenarına yapılması planlanan okul binası tepkiye yol açtı. Konuyla ilgili Abana Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, DSİ'nin söz konusu alanda okul yapılmasında sakınca bulunmadığı yönünde görüş verdiği belirtildi.

Kastamonu'da tepki çeken okul inşaatı - 1

Kastamonu'nun Abana ilçesinde, Ezine Çayı kenarında başlatılan temel çalışması tepki topladı. Bazı vatandaşlar, taşınmasına karar verilen okul binasının daha güvenli bir alanda inşa edilmesini istedi.

Kastamonu'da tepki çeken okul inşaatı - 2

Kentte geçen yıl 70 kişinin can verdiği sel felaketinin ardından başlatılan ıslah çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda şimdiye kadar Ezine Çayı kenarında 600’e yakın daire kamulaştırıldı, onlarca hasarlı bina yıkıldı.

Kastamonu'da tepki çeken okul inşaatı - 3

Kamulaştırma çalışmaları devam ederken, deniz kenarında bulunan İnönü Lisesi'nin de taşınmasına karar verildi.

Kastamonu'da tepki çeken okul inşaatı - 4

Abana Belediyesi imar planında eğitim alanı olarak ayrılan bir parselde, 8 derslikli okul inşaatı için temel atıldı.

Kastamonu'da tepki çeken okul inşaatı - 5

Ancak söz konusu alanın Ezine Çayı'nın hemen kenarında bulunuyor olması tepki topladı. Bazı vatandaşlar projenin iptali için CİMER'e başvurdu.

Doğa fotoğrafçısı Mehmet Şenol, ''Amacımız Abana'ya yapılacak yatırımı ya da yeni yapılacak liseyi engellemek değil, geleceğimiz olan gençlerimizin bundan sonra tehlike içinde bir eğitim görmemesi. Abanamıza gelecek her yatırımın yanındayız ama şu anda lisenin yapıldığı yer yanlış bir yerdir yeni bir yer aranması gerekmektedir'' diye konuştu.

Kastamonu'da tepki çeken okul inşaatı - 6

''DSİ'NİN SAKINCA OLMADIĞI YÖNÜNDE GÖRÜŞÜ VAR''

Abana Kaymakamlığı okul inşaatıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Devlet Su İşleri'nin (DSİ) söz konusu alanda okul yapılmasında sakınca bulunmadığı yönünde görüşü olduğu belirtildi.

Kastamonu'da tepki çeken okul inşaatı - 7

İnşaat çalışmasının; "Ezine Çayı Islahı Uygulama Projesi"nde belirlenen mesafelere uygun olarak yapıldığına dikkat çekildi.

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