Kastamonu’ya yumurta büyüklüğünde dolu yağdı

Kastamonu'da etkili olan sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde etkili olan dolu ve sağanaktan kaçan birçok sürücü aracını çevredeki akaryakıt istasyonlarına çekti. Su birikintileri şehir içi ve şehirler arası kara yollarında trafikte aksamalara neden oldu.