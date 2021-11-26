Kavga eden lise öğrencilerinin velileri birbirine girdi

Konya'da bir lisede kavga eden 2 kız öğrencinin konuşmak için okula gelen velileri arasında tartışma çıktı. Polis ekiplerinin ifadesini almak için polis merkezine götürmek istediği veliye, diğer öğrencinin yakınları saldırmak istedi.

Haberler - DHA 26.11.2021 - 15:15

Kavga eden lise öğrencilerinin velileri birbirine girdi - 1

'nın Selçuklu ilçesindeki Konevi Anadolu Lisesi'nde dün 2 kız öğrenci kavga etti. Bunun üzerine öğrencilerin velileri konuşmak için okula geldi.

Kavga eden lise öğrencilerinin velileri birbirine girdi - 2

Ancak veliler arasında tartışma çıkınca, öğretmenler araya girip polis çağırdı.

Kavga eden lise öğrencilerinin velileri birbirine girdi - 3

İfadesinin alınması için polis merkezine götürülmek istenen velilerden birine, okul önünde bekleyen diğer öğrencinin velisi ile yakınları saldırmak istedi.

Kavga eden lise öğrencilerinin velileri birbirine girdi - 4

Polis müdahale edip durumu engelledi. Yaşanan arbede, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.

Kavga eden lise öğrencilerinin velileri birbirine girdi - 5

Olaya karışan 5 kişi ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kavga eden lise öğrencilerinin velileri birbirine girdi - 6

Birbirlerinden şikayetçi olmayan taraflar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Kavga eden lise öğrencilerinin velileri birbirine girdi - 7
Kavga eden lise öğrencilerinin velileri birbirine girdi - 8

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