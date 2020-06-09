Kayseri'de itfaiyenin 'Yılan Yakalama Timi' iş başında

Kayseri
Büyükşehir Belediye İtfaiyesi Daire Başkanlığı Birim Amiri Orhan Canpolat, itfaiyeciler olarak 7 gün 24 saat çalıştıklarını söyleyerek, "Yaz dönemlerde yılan vakalarında artış söz konusu. Geçtiğimiz yıl toplam 217 yılan yakalanarak doğaya bırakıldı. 2020 yılında da bugün itibariyle farklı yerlerdeki 35 yılan özel aparatları ile en az hasarla yakalandı. Kayseri ve civarında yakaladığımız yılanların birçoğu zehirsiz olduğunu düşünüyoruz. Ancak, her şeye rağmen tedbirli olarak yılan bulunduğu yerden çıkarıyoruz" dedi.