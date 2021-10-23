Kaza yapan ehliyetsiz sürücü “çok mu içmişim?” diye polise sordu

Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, ehliyeti olmadığı için 2 bin 698 TL ve araç kullandırmaktan araç sahibine 2 bin 698 TL olmak üzere toplam 8 bin 94 TL para cezası kesti.