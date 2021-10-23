Kaza yapan ehliyetsiz sürücü “çok mu içmişim?” diye polise sordu

Aksaray’da ters yoldan giderken karşısından gelen otomobille kafa kafaya çarpışan ehliyetsiz sürücü 2.44 promil alkollü çıkınca, “Çok mu içmişim?” diye polis memuruna sordu. Ayakta durmakta güçlük çeken sürücüye “Biraz fazla içmişsin” diyen polis memuruna sürücü, “İçerim ben” diye cevap verdi. Alkollü sürücü ve polis memurunun ilginç diyaloğu böyle yansıdı kameralara.

Haberler - İHA 23.10.2021 - 07:42

Kaza yapan ehliyetsiz sürücü “çok mu içmişim?” diye polise sordu - 1

Aksaray'da yaşanan kaza Aratol Bahçeli Mahallesi Camili Caddesi Yeşilova Beldesi Yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, ters yoldan Yeşilova Beldesi istikametine seyreden Farik B. (36) idaresindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen Ahmet S. (24) yönetimindeki  otomobille kafa kafaya çarpıştı. 

Kaza yapan ehliyetsiz sürücü “çok mu içmişim?” diye polise sordu - 2

Kazada otomobilin sürücüsü yaralanırken kaza sesini duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve ambulans sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Kaza yapan ehliyetsiz sürücü “çok mu içmişim?” diye polise sordu - 3

Ehliyetine daha önce alkolden el konulmuş
Olay yerine gelen polis ekipleri kaza yerinde bulunan ve ayakta durmakta güçlük çeken hafif ticari aracın sürücüsüne alkol testi yaptı.

Kaza yapan ehliyetsiz sürücü “çok mu içmişim?” diye polise sordu - 4

"ÇOK MU İÇMİŞİM?"

Polis aracının başında yapılan alkol testinde polis memuru sürücüye 2.44 promil alkollü çıktığını söyledi. Bunun üzerine sürücü, “Çok mu içmişim?” diye polis memuruna sorarken, polis memuru ise, “Biraz fazla içmişsin” diyerek cevap verdi.

Kaza yapan ehliyetsiz sürücü “çok mu içmişim?” diye polise sordu - 5

"EHLİYET YOK Kİ ZATEN"

“İçerim ben” diye konuşan sürücüye polis memurunun ehliyet olup olmadığını sorması üzerine, “Ehliyet yok ki zaten bende” dedi.
Kaza yapan ehliyetsiz sürücü “çok mu içmişim?” diye polise sordu - 6

Yapılan işlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürülmek istenen alkollü sürücü kedini görüntülemek isteyen basın mensuplarına küfür ve hakaret etti.

Polis memurlarına zor anlar yaşatan alkollü sürücü güçlükle araca bindirildi.

Kaza yapan ehliyetsiz sürücü “çok mu içmişim?” diye polise sordu - 7

Kazada yaralanan ve hastaneye kaldırılan diğer sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri alkollü sürücüye alkollü araç kullanmaktan 2 bin 698 TL, ehliyeti olmadığı için 2 bin 698 TL ve araç kullandırmaktan araç sahibine 2 bin 698 TL olmak üzere toplam 8 bin 94 TL para cezası kesti.

Kaza yapan ehliyetsiz sürücü “çok mu içmişim?” diye polise sordu - 8
Ehliyetine 5 yıl süreyle yeniden el konulan alkollü sürücünün aracıda polis ekiplerince bağlanarak otoparka çektirildi.
Kaza yapan ehliyetsiz sürücü “çok mu içmişim?” diye polise sordu - 9

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