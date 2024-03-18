Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor
Antalya'nın Kemer ilçesinde yaşayan 80 yaşındaki Mehmet Çabuk yıllardır kimseyle konuşmuyor. 17 yıl önce 150 keçisinin çalınmasının ardından dağda yaşamaya başlayan Çabuk inşa ettiği barakada hayvanları ile vakit geçiriyor.
Antalya'nın Kemer ilçesinde 17 yıl önce 150 keçisinin çalınmasının ardından insanlara küsüp, dağda yaşamaya başlayan 80 yaşındaki Mehmet Çabuk, tahtadan inşa ettiği barakada kalıp, hayvanları ile vakit geçiriyor.
Çabuk, "Canım sıkılmaz, alışkınım. Keçilerim olmasa buralarda 1 saat duramam" dedi.