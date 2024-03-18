Keçileri çalınınca insanlara küstü, 17 yıldır dağda yaşıyor

EN BÜYÜK DESTEKÇİSİ YEĞENİ

Çabuk'un en büyük destekçisi ise yeğeni Şifa Çabuk. Sık sık amcasını ziyarete geldiğini ve merak ettiğini belirten Şifa Çabuk, "İnsanın aklı kalıyor, sonuçta dağda kalıyor ama bir şey de yapamıyoruz" diye konuştu