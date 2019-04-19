Kılıçdaroğlu, Hande Fırat'ın resim sergisini gezdi
Anadolu Ajansı
CHP lideri Kılıçdaroğlu, gazeteci Hande Fırat'ın "Renklerdir Patlayan" isimli resim sergisini gezerek eserler hakkında bilgi aldı.
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1CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, beraberinde Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak ve Seyit Torun ile Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın CerModern'de açtığı "Renklerdir Patlayan" isimli resim sergisini gezdi.
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2Buradaki eserler hakkında Fırat'tan bilgi alan Kılıçdaroğlu, Fırat'ın yanı sıra sergiyi gezen vatandaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi.
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