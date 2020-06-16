Kirazlar yarıştı: Çay bardağı kriteri

Jüri Başkanı Çanakkale
Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Şeker yaptığı değerlendirmede, “Çanakkale bölgesi meyvecilik açısından son derece önemli bir bölge. Sert çekirdekli meyvelerde zeytin, kiraz, şeftali ve nektarın olmak üzere yüksek kalite özellikleriyle yetiştirebiliyoruz. Bugün kiraz türüyle ilgili olarak bir araya geldik. Lapseki kirazı oldukça yüksek kaliteye ulaşıyor. En önemli kalite öğemiz meyvenin iriliği. Kirazda irilik arttıkça kalitesi zenginleşmiş oluyor. Diğer taraftan kuru madde miktarı, sap özellikleri de iyi derecede olması lazım" dedi.