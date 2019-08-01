Kırklareli'de hortum ağaçları kökünden söktü

1 Pınarhisar ilçesine bağlı Tozaklı köyünde dün akşam gök gürültüsü ve şiddetli yağmurun ardından hortum oluştu. Köyü teğet geçen hortum, Celepyolu Mevkii'ndeki 50 dekarı ayçiçeği ekili 200 dekarlık alanı talan etti.

2 Uzunluğu 20 metreyi bulan 30 yıllık kavak ağaçlarını kökünden söken hortum, ayçiçeği ekili tarlalara büyük zarar verdi. Hortum, yerinden sökülen ağaçların bulunduğu tarlalarda 2 metre derinliğinde çukurlar oluşturdu. Köylüler büyük korku yaşarken olayda can kaybı meydana gelmedi.

3 Köylüler 36 yıl önce de aynı bölgede büyük bir hortumun oluştuğunu ve zarar verdiğini anlattı.



Hortumun kendisine ait dev kavak ağaçlarını yerinden söktüğünü ifade eden Selim Akyıldız, "Bu afet, 36 yıl önce de aynı yerde oldu. O hortum da bu aylarda yaşandı. O zaman 22 yaşındaydım. Yine kavak ağaçlarımıza zarar vermişti. O günler de yaşadığımız korku, gözümde canlandı" dedi.

4 Köylülerden Bahattin Aktop da "Ekili olan ayçiçeği tarlam büyük zarar gördü. Kavak ağaçlarımızı devirdi. 1983 yılında yani 36 yıl önce de aynı afeti yaşamıştık. O zaman da ağaçlar devrilip, ekili araziler zarar görmüştü. Hortum otları bile sökmüştü. Aynı bölgede aynı alanda etkili oldu. 36 yıl sonra aynı hortumun olması bizi gerçekten korkuttu" dedi.