Kısıtlama ve soğuk hava birleşti: Dünyaca ünlü sahil ona kaldı
Antalya'da sokağa çıkma yasağı nedeniyle vatandaşlar deniz kenarına gidemiyor. Soğuk hava nedeniyle kentteki turistler de dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'ne gitmeyi tercih etmedi. 11 kilometrelik sahil, güneşlenmeye gelen bir kadın turiste kaldı.
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DHA 10.04.2021 - 17:40
Kısıtlama kurallarının uygulandığı 11 kilometrelik dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yalnızca bir turistin güneşlendiği dikkati çekti. Eşofmanlarıyla sahile gelen kadın turist, sırt üstü uzanarak güneşin ve sahilin keyfini çıkardı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu kuvvetli rüzgar gece boyunca Antalya'da etkili oldu. Saatteki hızı zaman zaman 90 kilometreyi geçen rüzgar nedeniyle kentteki bazı cadde ve sokaklardaki ağaçlar devrildi. Sabah erken saatlerde rüzgarın hızı azalırken güneşin yüzünü gösterdiği kentte bugün hava sıcaklığı 17, deniz suyu sıcaklığı 18, nem oranı ise yüzde 18 olarak ölçüldü.
Kente gelen turistler 56 saatlik kısıtlamadan muaf olurken dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde yalnızca bir turistin güneşlendiği dikkat çekti. Eşofmanlarıyla 11 kilometrelik sahile gelen bir kadın turist sırt üstü uzanarak güneşlendi.
56 saatlik sokak kısıtlamasının uygulandığı kentte cadde ve sokaklarla birlikte ana arterlerin de boş kaldığı dikkati çekti. Kuvvetli rüzgarın ise etkisini akşam saatlerine doğru hafifleteceği öğrenildi.
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