Kısıtlamayı ihlal etti, "Savcı akrabam var" diyerek polisin üzerine yürüdü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Vatan Bulvarı üzerindeki polis denetim noktasında rutin kontrol için durdurulan motosiklet sürücüsü Hüseyin S., kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada trafik polisinin üzerine yürüyüp, mukavemet göstererek “Savcı akrabam var” diyerek tehditler savurdu.

Gelen taşıma aracı ile işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülen Hüseyin K’nin motosikleti ise çekici yardımı ile yediemin otoparkına kaldırıldı.