Kısıtlamayı ihlal etti, "Savcı akrabam var" diyerek polisin üzerine yürüdü

Antalya’da rutin trafik kontrollerinde durdurulan motosiklet sürücüsü, kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada, trafik polisinin üzerine yürüyüp mukavemet göstererek “Savcı akrabam var” dedi. Bununla da yetinmeyen sürücü, gazetecilerce görüntülendiğini anlayınca kelepçeli halde kaçmaya çalıştı.

İHA 14.05.2021 - 15:30

Kısıtlamayı ihlal etti, "Savcı akrabam var" diyerek polisin üzerine yürüdü - 1
Antalya'nın Muratpaşa ilçesine bağlı Vatan Bulvarı üzerindeki polis denetim noktasında rutin kontrol için durdurulan motosiklet sürücüsü Hüseyin S., kısıtlamayı ihlal ettiği için cezai işleme tabi tutulacağı sırada trafik polisinin üzerine yürüyüp, mukavemet göstererek “Savcı akrabam var” diyerek tehditler savurdu.
Kısıtlamayı ihlal etti, "Savcı akrabam var" diyerek polisin üzerine yürüdü - 2
O sırada bölgeye takviye polis ekipleri sevk edildi. Hüseyin S. Kelepçelenerek taşıma aracı beklerken görüntü alan gazetecileri görünce olay yerinde koşarak kaçmaya çalıştı.
Kısıtlamayı ihlal etti, "Savcı akrabam var" diyerek polisin üzerine yürüdü - 3
Kaçamadan yakalanan şahıs kendisini yere atarak “Kendimi öldürürüm, çekmesin. Canımı al Allah’ım” diyerek bağırdı.
Kısıtlamayı ihlal etti, "Savcı akrabam var" diyerek polisin üzerine yürüdü - 4
Gelen taşıma aracı ile işlemleri yapılmak üzere polis merkezine götürülen Hüseyin K’nin motosikleti ise çekici yardımı ile yediemin otoparkına kaldırıldı.
Kısıtlamayı ihlal etti, "Savcı akrabam var" diyerek polisin üzerine yürüdü - 5
Kısıtlamayı ihlal etti, "Savcı akrabam var" diyerek polisin üzerine yürüdü - 6

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