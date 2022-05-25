Kocaeli Valiliği'nden TIR'dan inip koşarak kaçan göçmenlerle ilgili açıklama

Haberler - İHA - NTV Haber - DHA 25.05.2022 - 14:46 | Son Güncelleme : 25.05.2022 - 15:10
Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde geçtiğimiz pazar günü jandarma ekipleri trafik kontrolü sırasında bir TIR'ı durdurdu.
Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren çok sayıda göçmen, TIR kasasının içine saklanmış halde bulundu.
Ancak şüpheliler, yediemin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalıştı.
Valilik, 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i de Bangladeş uyruklu olmak üzere 35 kişinin yakalandığını açıkladı.
Yabancı uyrukluların ülkeye girmesini organize eden kişinin de tutuklandığı belirtildi.
Kaçan diğer göçmenleri arama çalışması ise sürüyor.