Kocaeli Valiliği'nden TIR'dan inip koşarak kaçan göçmenlerle ilgili açıklama

Kocaeli'de kaydedilen ve bir TIR dolusu göçmenin koşarak kaçtığı anların yer aldığı görüntülere açıklama geldi. Valilik, kaçan onlarca göçmenden 35'inin yakalandığını, diğerlerinin ise arandığını duyurdu.

Haberler - İHA - NTV Haber - DHA 25.05.2022 - 14:46 | Son Güncelleme : 25.05.2022 - 15:10

Kocaeli Valiliği'nden TIR'dan inip koşarak kaçan göçmenlerle ilgili açıklama - 1

'nin Dilovası ilçesinde geçtiğimiz pazar günü jandarma ekipleri trafik kontrolü sırasında bir TIR'ı durdurdu.

Kocaeli Valiliği'nden TIR'dan inip koşarak kaçan göçmenlerle ilgili açıklama - 2

'ye yasa dışı yollardan giren çok sayıda göçmen, TIR kasasının içine saklanmış halde bulundu.

Kocaeli Valiliği'nden TIR'dan inip koşarak kaçan göçmenlerle ilgili açıklama - 3

TIR'DAN İNİP KOŞARAK KAÇTILAR

Ancak şüpheliler, yediemin parkına çekilen araçtan kaçmaya çalıştı.

Kocaeli Valiliği'nden TIR'dan inip koşarak kaçan göçmenlerle ilgili açıklama - 4

35 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Valilik, 24'ü Afgan, 9'u Pakistan, 1'i İran ve 1'i de Bangladeş uyruklu olmak üzere 35 kişinin yakalandığını açıkladı.

Kocaeli Valiliği'nden TIR'dan inip koşarak kaçan göçmenlerle ilgili açıklama - 5

1 ORGANİZATÖR TUTUKLANDI

Yabancı uyrukluların ülkeye girmesini organize eden kişinin de tutuklandığı belirtildi.

Kocaeli Valiliği'nden TIR'dan inip koşarak kaçan göçmenlerle ilgili açıklama - 6

Kaçan diğer göçmenleri arama çalışması ise sürüyor.

Kocaeli Valiliği'nden TIR'dan inip koşarak kaçan göçmenlerle ilgili açıklama - 7
Kocaeli Valiliği'nden TIR'dan inip koşarak kaçan göçmenlerle ilgili açıklama - 8

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