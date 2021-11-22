Kocaeli'de halk otobüsü şoförlerinden yolcuya dayak

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde özel halk otobüsüne binen bir vatandaş, bir önceki otobüsün kendisini almamasından yakınınca, ineceği durakta otobüs şoförleri tarafından feci şekilde dövüldü.

Haberler - İHA 22.11.2021 - 12:08 | Son Güncelleme : 22.11.2021 - 12:14

Kocaeli'de halk otobüsü şoförlerinden yolcuya dayak - 1

Olay, 'nin Dilovası ilçesi Çağlayan Caddesi otobüs durağında meydana geldi.

Kocaeli'de halk otobüsü şoförlerinden yolcuya dayak - 2

Edinilen bilgiye göre, işe gitmek için Gebze’den özel halk otobüsüne binen Şenol Bayraktar (44), otobüs şoförüne bir önceki otobüsün kendisini almadığını söyleyerek ''Şerefsiz'' kelimesini kullandı.

Kocaeli'de halk otobüsü şoförlerinden yolcuya dayak - 3

YAKINDIĞI ŞOFÖR, BİNDİĞİ OTOBÜSÜN ŞOFÖRÜNÜN BABASI ÇIKTI

Bunun üzerine öfkelenen şoför, Bayraktar’ın yakındığı şoförün babası olduğunu belirtip, yolcuyu küfür ve hakaret ederek otobüsten indirdi.

Kocaeli'de halk otobüsü şoförlerinden yolcuya dayak - 4

Daha sonra başka bir otobüse binen Bayraktar, indiği durakta otobüs şoförleri tarafından feci şekilde dövüldü.

Kocaeli'de halk otobüsü şoförlerinden yolcuya dayak - 5

Diğer yolcuların ayırmasının ardından saldırgan şoförler otobüslerine binerek olay yerinden ayrıldı.

Kocaeli'de halk otobüsü şoförlerinden yolcuya dayak - 6

Şenol Bayraktar ise Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne giderek tedavi oldu.

Kocaeli'de halk otobüsü şoförlerinden yolcuya dayak - 7

Kendisini dövenlerden şikayetçi olan Bayraktar, bu kişilerin bir daha şoförlük yapmamalarını istiyor.

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