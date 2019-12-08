Konya Beyşehir Gölü'nde su seviyesi 20 metre düştü

Bayındır, gölün yaşatılması için önlem alınması gerektiğini ve bunun sadece belediye imkanlarıyla olmayacağını belirtti. Devlet, üniversite ve belediye işbirliği içinde çalışmalar yapılması gerektiğini ifade eden Bayındır, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Beyşehir Gölü, bir Aral Gölü olmasın. Gölün tabanı için alt incelemelerin yapılması, tabanına dalınarak tespitlerin yapılması açısından devletten bu gölün tepeden tırnağa incelenmesini arzu ediyoruz. Bunlar yapılmadı mı? Elbette yapılıyor, ama bütün kurum ve kuruluşlarımızın ortak alacağı bir karar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, bütün kurum ve üniversitelerin katılımıyla gölün master planının bir an evvel adının konmasını istiyoruz'' dedi.