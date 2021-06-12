Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 15 dakika etkili olan dolu hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından biriken dolu yığınları iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek kent merkezinden taşındı.

İHA 12.06.2021 - 09:56

Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 1
Konya’nın Beyşehir ilçesinde, yaklaşık 15 dakika etkili olan yağmur ve dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın ardından biriken dolu yığınları iş makineleri ile kamyonlara yüklenerek kent merkezinden taşındı.
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 2
Beyşehir’de sağanak yağmurla birden yağan nohut iriliğindeki dolu, şehrin ana caddelerini bembeyaz bir görüntüye büründürdü.
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 3

Şehit İbrahim Bey Caddesi üzerindeki bazı dükkan ve iş yerleri dolu yığınlarıyla doldu. 

Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 4
Dolu yığınlarından park halindeki araçlar hareket ettirilemedi. İş yeri sahipleri ise dükkanlarında ellerinde küreklerle uzun süre dolu temizliği mesaisi yaptı
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 5

Dükkan önlerinde ve cadde kenarlarındaki dolu tanelerinin oluşturduğu yığınlar için seferber olan Beyşehir Belediyesine ait kepçeler dolu yığınlarını kamyonlara doldurarak bölgeden uzaklaştırdı. 

Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 6

Bu arada, sağanak yağış nedeniyle bazı caddeler de adeta göle dönüştü. Caddelerin göle döndüğü güzergahlardaki bazı iş yeri ve evlerin depolarında da su baskınları oluştu. 

Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 7

Ekipler, su baskını yaşanan mekanlarda vidanjörlerle tahliye çalışması yaptı. 

Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 8

Sanayi sitesinde iş yerleri önünde süpürülen dolu yığınları metrelerce yüksekliğe ulaşırken, sanayi çalışanları ise dolu yığınlarıyla dolu topu oynadı. 

Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 9

Beyşehir’de sağanak yağış esnasında çok sayıda maddi hasarlı kaza da yaşandı. Göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çeken ve yolda kalan araçların sürücülerinin yardımına çağrılan çekiciler ile tamirciler yetişmeye çalıştı.

Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 10
Öte yandan, yağmur ve dolunun vurduğu ilçe merkezinde belediye tüm birimleriyle alarma geçerken, yardım isteyen vatandaşlar için seferber oldu.
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 11
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, yaptığı yazılı açıklamasında, yaşanan yoğun yağış sonrası büyük bir özveri ve fedakârlıkla çalışan belediye ekiplerine teşekkür etti.
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 12
Bayındır, “İlçemizin bazı noktalarında sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su birikintilerini ilk andan itibaren sahaya inerek 20 dakikalık bir sürede kontrol altına aldık. Ekiplerimiz yoğun yağış altında sel baskınlarının önüne geçmek için hep birlikte koordineli bir şekilde fedakârca çalıştı. Belediyemizin vidanjörü ile su basan bodrum katlarını bu gece sabaha kadar sularını çektireceğiz. Şahsım ve ekiplerimiz bunun takibinde olacağız. Yağıştan dolayı mağdur olan hemşehrilerimin sabırlarından, özverili çalışmalarından ise belediye ekiplerimize can-ıı gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 13
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 14
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 15
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 16
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 17
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 18
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 19
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 20
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 21
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 22
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 23
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 24
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 25
Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı - 26

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