Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı

Bu arada, sağanak yağış nedeniyle bazı caddeler de adeta göle dönüştü. Caddelerin göle döndüğü güzergahlardaki bazı iş yeri ve evlerin depolarında da su baskınları oluştu.

Bayındır, “İlçemizin bazı noktalarında sağanak yağış nedeniyle meydana gelen su birikintilerini ilk andan itibaren sahaya inerek 20 dakikalık bir sürede kontrol altına aldık. Ekiplerimiz yoğun yağış altında sel baskınlarının önüne geçmek için hep birlikte koordineli bir şekilde fedakârca çalıştı. Belediyemizin vidanjörü ile su basan bodrum katlarını bu gece sabaha kadar sularını çektireceğiz. Şahsım ve ekiplerimiz bunun takibinde olacağız. Yağıştan dolayı mağdur olan hemşehrilerimin sabırlarından, özverili çalışmalarından ise belediye ekiplerimize can-ıı gönülden teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.