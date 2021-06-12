Konya'da dolu 15 dakikada kenti beyazlattı: İş makineleri ve kamyonlarla taşındı

İHA 12.06.2021 - 09:56
Şehit İbrahim Bey Caddesi üzerindeki bazı dükkan ve iş yerleri dolu yığınlarıyla doldu.
Dükkan önlerinde ve cadde kenarlarındaki dolu tanelerinin oluşturduğu yığınlar için seferber olan Beyşehir Belediyesine ait kepçeler dolu yığınlarını kamyonlara doldurarak bölgeden uzaklaştırdı.
Bu arada, sağanak yağış nedeniyle bazı caddeler de adeta göle dönüştü. Caddelerin göle döndüğü güzergahlardaki bazı iş yeri ve evlerin depolarında da su baskınları oluştu.
Ekipler, su baskını yaşanan mekanlarda vidanjörlerle tahliye çalışması yaptı.
Sanayi sitesinde iş yerleri önünde süpürülen dolu yığınları metrelerce yüksekliğe ulaşırken, sanayi çalışanları ise dolu yığınlarıyla dolu topu oynadı.
Beyşehir’de sağanak yağış esnasında çok sayıda maddi hasarlı kaza da yaşandı. Göle dönen caddelerde ilerlemekte güçlük çeken ve yolda kalan araçların sürücülerinin yardımına çağrılan çekiciler ile tamirciler yetişmeye çalıştı.