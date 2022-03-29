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Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı

Antalya’nın Serik ilçesinde köpekten kaçarken yola çıkan ve kamyonun çarpmasıyla ağır yaralanıp, 23 gün sonra hayatını kaybeden 9 yaşındaki Mahra gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük kızın, anne, baba ve kardeşi ise tabuta son kez sarılarak gözyaşı döktü.

Haberler - İHA - Anadolu Ajansı 29.03.2022 - 14:54 | Son Güncelleme : 29.03.2022 - 15:55

Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 1

'nın Serik ilçesinde 23 gün önce sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren 10 yaşındaki kız çocuğunun cenazesi defnedildi.

Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 2

Tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybeden Mahra Melin Pınar'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsi işlemlerinin ardından Serik'e getirildi.

, önce evin önüne götürülerek, helallik istendi.

Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 3

Ardından Belek Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine, küçük kızın babası Murat, annesi Derya, 9 yaşındaki kardeşi Murat Derin Pınar ve yakınları, okul arkadaşları ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Serik Belediye Başkanı Enver Aputkan, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ile vatandaşlar katıldı.

Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 4

"GÜZEL KIZIM, MELEK OLDU"

Küçük kızın annesi, babası ve kardeşi, bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Derya Pınar, "Kendisi de kalbi de güzeldi. Gitti güzel kızım, melek oldu." diye ağladı.

Çocuğun anneannesi Aynur Yılmaz da "Bırakma bizi kuzum." diye ağıt yaktı.

Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 5

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Pınar'ın cenazesi, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 6

Bu arada, Milli Eğitim Bakanlığı, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Başıboş Köpek Sorunu Platformu, il ve ilçe milli eğitim müdürlükleri ile bazı kurumlar cenazeye çelenk gönderdi.

Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 7

NE OLMUŞTU?

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart'ta sahipsiz köpeklerden kaçarken, İrfan Y'nin kullandığı kamyonun altında kalarak ağır yaralanmış, Serik'teki hastanede yapılan müdahalenin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Beyninde pıhtı atması nedeniyle yapılan ikinci ameliyatla sağ bacağı diz üstünden kesilen Pınar, dün hastanede hayatını kaybetmişti.

Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 8
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 9
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 10
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 11
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 12
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 13
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 14
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 15
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 16
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 17
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 18
Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı - 19

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