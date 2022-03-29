Köpekten kaçarken kamyonun çarptığı Mahra Melin Pınar son yolculuğuna uğurlandı

"GÜZEL KIZIM, MELEK OLDU"

Küçük kızın annesi, babası ve kardeşi, bir süre tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Anne Derya Pınar, "Kendisi de kalbi de güzeldi. Gitti güzel kızım, melek oldu." diye ağladı.

Çocuğun anneannesi Aynur Yılmaz da "Bırakma bizi kuzum." diye ağıt yaktı.