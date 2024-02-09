Köylüler diken üstünde: Heyelanlar köyü parça parça yutuyor

"KÖYÜMÜZ, BİR İLÇENİN SUYUNA FEDA EDİLİYOR"

120 yıllık köylerinde ilk kez böyle heyelanlar yaşandığını söyleyen Melek Uğurlu, "Gümüşova ilçesinin su hattı buradan geçiyor. Son yıllara kadar hiçbir sorun yoktu. 2 yıl önce heyelanda bir ev yıkıldı. O zamandan bu yana sıkıntı devam ediyor. Gümüşova'ya giden su hattının bu köyden kalkmasını istiyoruz. Evimde duramıyorum, yıkılmak üzere. 8 ev gitti. Dedelerimizden kalan topraklara sahip çıkmak istiyoruz. Köy olarak imza toplayacağız. 120 haneli köy, bir ilçenin suyuna feda ediliyor. Evlerde nasıl kalalım, can tehlikesi var." diye konuştu.