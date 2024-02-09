Köylüler diken üstünde: Heyelanlar köyü parça parça yutuyor
Düzce'de 120 haneli Kersendüzü Mahallesi'nde heyelanlar korku ve paniğe neden oluyor. 8 ev ile köy yolunun zarar gördüğü bölgede inceleme yapan AFAD ekipleri, hazırladıkları raporda köyün altından geçen su isale hattındaki sızıntı nedeniyle heyelan ve çökmelerin yaşandığını belirtip toprak kaymalarının ilerlemesinin muhtemel olduğuna dikkat çekti.
Cumayeri ilçesi Üvezbeli köyüne bağlı 120 hanenin bulunduğu Kersendüzü Mahallesi'nde, 2022'de kar suyunun erimesi sonrası heyelan yaşandı. Mustafa Cebeci'ye ait 2 katlı ev ile 20 dönümlük arazi çöktü.