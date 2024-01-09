Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı"
Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Esenyaka köyünde 2 yıl önce yaşanan heyelanlarda ulaşıma kapanan yol için farklı güzergahtan 3 metre genişliğinde, geçici yol inşa edildi. Büyük araçların dar yoldan geçemediğini ve olası acil durumda itfaiye ve ambulansın giremediğini aktaran köylüler, eski yollarının kaya düşmesi riskinden arındırılmasını istedi.
İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Esenkaya köyünde, 2022 Nisan ayında sağanak sonrası heyelan meydana geldi.