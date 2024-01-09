Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı"

Artvin'in Yusufeli ilçesine bağlı Esenyaka köyünde 2 yıl önce yaşanan heyelanlarda ulaşıma kapanan yol için farklı güzergahtan 3 metre genişliğinde, geçici yol inşa edildi. Büyük araçların dar yoldan geçemediğini ve olası acil durumda itfaiye ve ambulansın giremediğini aktaran köylüler, eski yollarının kaya düşmesi riskinden arındırılmasını istedi.

Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı" - 1

İlçe merkezine 20 kilometre uzaklıktaki Esenkaya köyünde, 2022 Nisan ayında sağanak sonrası heyelan meydana geldi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı" - 2

Toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan irili ufaklı taş ve kaya parçalarının aktığı köy yolu, ulaşıma kapandı.

Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı" - 3


Ekiplerce iş makineleriyle temizlenen ancak yaşanan 2'nci heyelanla yeniden ulaşıma kapanan yol için köye alternatif yeni yol yapılması kararı alındı.

Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı" - 4

Kaya düşme riskinin sürdüğü sarp ve virajlı bölgeye, farklı güzergahtan 3 metre genişliğinde, 700 metrelik geçici yol inşa edildi.

Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı" - 5

Ağır tonajlı araçların, dar olan yolu kullanamadığını, olası acil durumda kendi otomobilleriyle taşıdıkları hastalarını, ana yolda ambulansa aktarmak durumunda kaldıklarını söyleyen köylüler, eski yollarının kaya düşmesi riskinden arındırılarak yeniden ulaşıma açılmasını istedi.

Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı" - 6

Son günlerde kentte artan heyelanlar kaynaklı endişe içinde yolculuk yapan köylüler, ilçede yatırım programına alınan eski yollarının yenilenmesini bekliyor.

Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı" - 7

"KORKU ALTINDAYIZ"

Köy imamı Abdürrahim Koç, korku yaşadıklarını söyleyerek "Görev yaptığım süre içerisinde şu an kapalı olan yolu sürekli kullanıyorduk. Burası sürekli tehlike arz eden bir yoldu. Öğrencilerimizi, 40 kere düşünüp, sonra okula gönderiyoruz. Bazen çocuklarımızı okula gönderemediğimiz günler oluyordu. O günlerde gelip burada velilerle beraber taş temizliyorduk. Sürekli korku altındayız.” diye konuştu.

Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı" - 8

"KÖYDE EVİMİ TAŞIYAMADIM"

Yolda kontrollü yolculuk yaptıklarını belirten köylülerden Ahmet Özdemir, “Yol kapalı olduğundan köyde evimi taşıyamadım. Yolun açılmasını 3 gün bekledim. Yeni yoldan servis arabası çıkmadığından çocuklarımızı okula gönderemedik. Buradan araba ile geçerken birimiz sağ, diğerimiz sol tarafı kolluyor. 'Taş düşecek’ diye korkuyoruz Yoldan her geçtiğimizde taş temizliyoruz.” dedi.

Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı" - 9

"TEHLİKE ÇOK YÜKSEK SEVİYEDE"

Yamaçlarda önlem alınmasını isteyen Hüseyin Yılmaz, "Bu yolda tehlike çok yüksek seviyede. Bu tehlikeyi ne şekilde bertaraf edeceklerine yetkililer karar verecek. Artvin'de örgü tel sistemi ile taşların yola düşmesi engelleniyor. Burada tel olmazsa serpme beton sistemi yapmasını istiyoruz.." dedi.

Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı" - 10

"BURADA EV YANDI İTFAİYE ÇIKAMADI"

İnşaat malzemelerini taşıyamadığı için köyüne ev yaptıramadığını anlatan Muhittin Dönmez ise "Ev yapmak istedim ancak buraya ambulans çıkmıyor, kırıcı aleti, inşaat malzemelerini nasıl çıkarayım? Biz de vazgeçtik. Burada ev yandı itfaiye çıkamadı. Öyle virajlar var ki küçük araçla ileri geri yaparak ancak dönebiliyorsun.” ifadelerini kullandı.

Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı" - 11
Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı" - 12
Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı" - 13
Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı" - 14
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