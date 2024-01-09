Köylülerin heyekan riskli yol kabusu: "Ev yandı itfaiye çıkamadı"

"BURADA EV YANDI İTFAİYE ÇIKAMADI"

İnşaat malzemelerini taşıyamadığı için köyüne ev yaptıramadığını anlatan Muhittin Dönmez ise "Ev yapmak istedim ancak buraya ambulans çıkmıyor, kırıcı aleti, inşaat malzemelerini nasıl çıkarayım? Biz de vazgeçtik. Burada ev yandı itfaiye çıkamadı. Öyle virajlar var ki küçük araçla ileri geri yaparak ancak dönebiliyorsun.” ifadelerini kullandı.