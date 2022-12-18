Kumluca ve Finike'de esnaftan 1 ay su ücreti alınmayacak

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sel yaşanan Kumluca ve Finike ilçelerinde incelemelerde bulundu.
Başkan Muhittin Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin selin yaşandığı 12 Aralık gecesinden itibaren tüm personeli ve birim amirleriyle afet bölgesinde olduğunu ifade etti
Hasarın büyük olduğunu dile getiren Muhittin Böcek, 10 yakın köprünün zarar gördüğünü dile getirirken 12 bin 500 narenciye bahçesi ve örtü altı sera sular altında kaldığını açıkladı.
Evi zarar gören vatandaşların belirlenmesi için tespitlerin devam ettiğini belirten Başkan Muhittin Böcek, şu ana kadar 737 vatandaş tespit ettiklerini açıkladı.
Öte yandan vatandaşlara halı, yatak, oturma grubu, giysi yardımlarına başladıklarını söyledi.
Başkan Muhittin Böcek, Kumluca ve Finike’de selden zarar gören esnafın suyunu 1 ay süreyle ücretsiz karşılayacaklarını açıkladı.
Hazine ve Maliye Bakanlığı da Demre, Finike ve Kumluca ilçelerinde yaşanan selzedelerin mağduriyetlerinin önüne geçmeyi amaçladığını açıkladı.
Bakanlıktan yaoılan açıklamada söz konusu bölgelerde faaliyet gösteren mükelleflerin aralık ayının sonuna kadar vermeleri gereken beyanname ve bildirimlerin verilme süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk edecek vergilerin ödeme süreleri 1 ay ertelendiği belirtildi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde sel nedeniyle 100 konut, 920 iş yeri, 497 araç ve 12 bin 500 dönüm seranın hasar gördüğünü açıkladı.
Antalya Valisi Ersin Yazıcı bir kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Vali Yazıcı, 78 yaşında ve daha önce bypass ameliyatı geçiren bir vatandaşın serasına bakmaya giderken kalp krizi geçirdiğini ifade etti.