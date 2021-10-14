Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü

'de tarım arazilerini sulamada kullanılan Tunca Nehri’nin kollarından Bayır Deresi, nedeniyle üzeri yosunlarla kaplandı. Dere şu anda ise atıklar yüzünden çöplüğe döndü.

Haberler - DHA 14.10.2021 - 10:48

Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü - 1
'de nedeniyle yosunlarla kaplanıp, yeşil renge bürünen Bayır deresi, yetkililer tarafından temizlenmesinin ardından bu kez de atıklarla çöplüğe döndü.
Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü - 2
Tarım arazilerinde kullanılan ilaç, pet ve cam şişe, araç lastiği, ev ve inşaat malzemesi atıklarıyla suyun üzerinde çöp öbekleri oluştu. Bölgedeki hayvan çiftliklerinin hayvan gübresini akıttığı dereden çevreye kötü kokular yayılmaya başladı.
Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü - 3
Bulgaristan'a açılan Kapıkule Sınır Kapısı uluslararası karayolu üzerindeki Yıldırım Mahallesi’nde vatandaşlar deredeki kirlilik nedeniyle sivrisinek istilası ve kötü kokudan geceleri evlerin camlarını açamadıklarını söyledi. Derenin ve bir an önce temizlenmesini isteyen mahalleli, bölgede denetimlerin artırılmasını istedi.
Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü - 4

"MİKROP SAÇMAYA BAŞLADI"

Mahallede oturan Günaydın Karbeyaz, derenin atılan atıklarla yok olma tehlikesi yaşadığını söyledi.


Derenin büyük bir kısmının önceden temizlendiğini dile getiren Karbeyaz, "Çok atık var, etrafa mikrop saçmaya başladı. Önceden bu dereden komşularımız gelip balık tutuyor ve su temiz akıyordu. Deremiz şu an yok olmuş durumda. Atılan atıklar yüzünden koku yapıyor. Yazın karanlık çöktüğünde sineklerden durulmuyor" dedi.

Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü - 5

Önceleri Bayır Deresi'nden su içip balık tutuklarını anlatan İbrahim Ceryan ise, "Deremiz maalesef bataklık akıyor. Daha önce biz bu dereden su içerdik. Balık tutup yerdik. Şu an bir canlı yaşamıyor. Burada sivrisinekler dolayı kapımızı penceremizi açamıyoruz. Dışarı çıkıp oturamıyoruz. Bir an önce deremizin temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü - 6
Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü - 7
Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü - 8
Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü - 9
Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü - 10
Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü - 11
Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü - 12
Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü - 13
Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü - 14
Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü - 15

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