Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü

Haberler - DHA 14.10.2021 - 10:48
Mahallede oturan Günaydın Karbeyaz, derenin atılan atıklarla yok olma tehlikesi yaşadığını söyledi.
Derenin büyük bir kısmının önceden temizlendiğini dile getiren Karbeyaz, "Çok atık var, etrafa mikrop saçmaya başladı. Önceden bu dereden komşularımız gelip balık tutuyor ve su temiz akıyordu. Deremiz şu an yok olmuş durumda. Atılan atıklar yüzünden koku yapıyor. Yazın karanlık çöktüğünde sineklerden durulmuyor" dedi.
Önceleri Bayır Deresi'nden su içip balık tutuklarını anlatan İbrahim Ceryan ise, "Deremiz maalesef bataklık akıyor. Daha önce biz bu dereden su içerdik. Balık tutup yerdik. Şu an bir canlı yaşamıyor. Burada sivrisinekler dolayı kapımızı penceremizi açamıyoruz. Dışarı çıkıp oturamıyoruz. Bir an önce deremizin temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.