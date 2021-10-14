Kuraklıktan yeşile bürünen Bayır Deresi, çöplüğe döndü

Önceleri Bayır Deresi'nden su içip balık tutuklarını anlatan İbrahim Ceryan ise, "Deremiz maalesef bataklık akıyor. Daha önce biz bu dereden su içerdik. Balık tutup yerdik. Şu an bir canlı yaşamıyor. Burada sivrisinekler dolayı kapımızı penceremizi açamıyoruz. Dışarı çıkıp oturamıyoruz. Bir an önce deremizin temizlenmesini istiyoruz" diye konuştu.