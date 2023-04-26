Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi)

Kurban Bayramı'nın bu yıl ne zaman, hangi gün idrak edileceği, tatil planı yapmaya başlayan vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. 2023 Kurban Bayramı arefesinin salı gününe denk gelecek olması nedeniyle, pazartesi ve salı günü tatil edilirse bayram tatili 9 gün olacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi) - 1

2023 Kurban Bayramı tarihi, Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı, tatil planı yapacak olan vatandaşlara fırsat kapısı aralayacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?

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Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi) - 2

2023 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2023 Kurban Bayramı tarihleri, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvim sonrasında belli oldu.

Buna göre; Kurban Bayramı'nın 1. günü bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek. Bayram 1 Temmuz Cumartesi akşamı sona erecek. Böylelikle vatandaşlar pazar günüyle beraber toplamda 5 gün tatil yapma fırsatı yakalayacak.

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi) - 3

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kurban Bayramı tatilinin bu yıl kaç gün olacağı, şimdiden yaz tatili planlaması yapan kişiler tarafından sorgulanıyor.

2023 Kurban Bayramı bu yıl 28 Haziran Çarşamba gününe denk geliyor. 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü de hükümet tarafından tatil ilan edilirse, bayram tatili hafta sonu tatilleriyle beraber toplamda 9 gün olmuş olacak.

Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi) - 4

KURBAN BAYRAMI TAKVİMİ

Kurban Bayramı Arifesi- 27 Haziran Salı

Kurban Bayramı 1. Gün - 28 Haziran Çarşamba

Kurban Bayramı 2.Gün- 29 Haziran Perşembe

Kurban Bayramı 3.Gün- 30 Haziran Cuma

Kurban Bayramı 4. Gün- 1 Temmuz Cumartesi

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