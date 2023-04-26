Kurban Bayramı ne zaman idrak edilecek? (2023 Diyanet Kurban Bayramı takvimi)

2023 Kurban Bayramı tarihi, Ramazan Bayramı'nın sona ermesiyle birlikte vatandaşlar tarafından sorgulanmaya başladı. Bu yılın ikinci bayramı olan Kurban Bayramı, tatil planı yapacak olan vatandaşlara fırsat kapısı aralayacak. Peki, Kurban Bayramı ne zaman, bayram tatili kaç gün olacak?