Kurban Bayramı tatili öncesi yazlık yerlere akın ettiler

Kurban Bayramı tatilini fırsat bilenler turizm mekanlarında yoğunluğa neden oluyor. Bu yerlerden birisi olan Bozcaada'da doluluk yüzde 100'e ulaştı. Bodrum ve Kandıra'da da benzer görüntüler oluşurken yetkililer 'rezervasyon' uyarısında bulunuyor.

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DHA 16.07.2021 - 12:01

Çok sayıda kişinin tatil öncesi akın ettiği yazlık yerlerde, talep patlaması yaşanıyor.

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olmasını fırsat bilenler, özellikle İstanbul'a yakınlığı nedeniyle Bozcaada'daki konaklama tesislerini tercih etti.

Resmi olarak 4 bin 194 yatak kapasitesine sahip Bozcaada’da, günlük kiralanan konut ve bağ evleri ile bayram döneminde günde 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor.

Bu sayının, bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 bine ulaşması bekleniyor. Adadaki 60'a yakın restoran ve lokantada ise 8 bin sandalyeyle hizmet verilecek.

TATİLCİLERE 'REZERVASYON' UYARISI Turizm merkezi Bozcaada'ya tatilcilerin yoğun talebi olduğunu söyleyen Bozcaada Turizm İşletmecileri Derneği Başkanı Erkan Yavuz, "Kurban Bayramı'nda doluluk oranımız yüzde 100'e ulaştı. Gelecek olan bütün misafirlerimize önerilerimiz, lütfen rezervasyon yaptırmadan adamıza gelmeyin. Aşırı yoğunlukta mağdur kalmayın" dedi.

Otel işletmeci Şiar Güneş ise adadaki konaklama tesislerinin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirterek, "Şu anda tamamen doluyuz. Misafirlerimizin kesinlikle rezervasyonlu gelmesini tavsiye ediyoruz çünkü buraya geldiklerinde kesinlikle yer bulamayacaktır. Bir de sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat etmelerini istiyoruz. Sonuçta daha pandemi henüz bitmedi" diye konuştu.

Restoran işletmecisi Uğur Mutay ise Kurban Bayramı tatilinde adanın çok kalabalık olacağını söyleyerek, tatilcilerin konaklama tesislerinde olduğu gibi restoranlar için de rezervasyon yaptırmalarının faydalı olacağını belirtti.

BODRUM Yoğunluk yaşanan yerlerden birisi de Bodrum'a girişte kilometrelerce kuyruk oluşuyor.

TALEP DE ŞİKAYET DE ÇOK Bodrum'un Türkiye’nin en gözde tatil merkezlerinden biri olduğu ve yoğun bir talep aldığını dile getiren Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Genel Sekreteri Yiğit Girgin, "Artan bu talepler nedeniyle tatili için özel araçları ile gelen misafirler trafikte yoğunluk ve aksamalara neden oluyor bununla ilgili şikayetler alıyoruz'' dedi.

Girgin, yoğunluk nedeniyle toplu taşıma gibi ilçenin birçok işletmesinde aksaklıklar yaşandığını da belirtti.

Bir benzer görüntü de Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde oluştu. Tatili ve sıcakları fırsat bilenler İstanbul’a yakın olması nedeniyle Kandıra'ya akın etti.

'ŞU AN BİLE KALABALIK' Şehir dışından gelen tatilcilerle yazlık evlerde yaşayanlar, sahillerde güneşin ve denizin keyfini çıkardı. Kandıra’yı denizi için tercih ettiklerini söyleyen Özlem Dursun, “İstanbul’dan tatil için geldim, babam zaten burada yaşıyor. İstanbul’dan denizi için buraya geliyoruz. Bayram öncesinde bile şu an çok kalabalık, bayramda da daha çok kalabalık olacak. Biz de bayramı burada geçirip daha sonra evimize döneceğiz” dedi.

'ÇOK KALABALIK BULDUK' Kurban Bayramı’nı geçirmek için ailesiyle birlikte Almanya’dan gelen Serkan Özçelik, ''Çok kalabalık bulduk burayı, bayramda daha da kalabalık olacak galiba. Daha önce de buraya gelmiştim, denizi ve havası çok güzel herkese tavsiye ediyorum'' şeklinde konuştu.