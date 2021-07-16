Kurban Bayramı tatili öncesi yazlık yerlere akın ettiler

DHA 16.07.2021 - 12:01 | Son Güncelleme : 16.07.2021 - 12:05
Bir benzer görüntü de Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde oluştu.
Tatili ve sıcakları fırsat bilenler İstanbul’a yakın olması nedeniyle Kandıra'ya akın etti.
Şehir dışından gelen tatilcilerle yazlık evlerde yaşayanlar, sahillerde güneşin ve denizin keyfini çıkardı.
Kandıra’yı denizi için tercih ettiklerini söyleyen Özlem Dursun, “İstanbul’dan tatil için geldim, babam zaten burada yaşıyor. İstanbul’dan denizi için buraya geliyoruz. Bayram öncesinde bile şu an çok kalabalık, bayramda da daha çok kalabalık olacak. Biz de bayramı burada geçirip daha sonra evimize döneceğiz” dedi.